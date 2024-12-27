Азербайджан підтвердив збиття літака Росією: парламент вимагає вибачень від Москви

Азербайджанський депутат заявив, що слід виплатити компенсації родинам загиблих та потерпілим.

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РФ підбила пасажирський літак системою ППО / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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В Азербайджані звинувалити РФ у збитті пасажирського літака

Парламент вимає вибачень та компенсацій від РФ

У парламенті Азербайджану офіційно звинуватили Росію у збитті літака Embraer E190 компанії Azerbaijan Airlines. Депутат Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що РФ має попросити вибачення за атаку пасажирського судна.

Депутат підкреслив, що 25 грудня літак був збитий на території Росії, в небі над Грозним системою ППО. І заперечувати це неможливо.

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На його думку, російська сторона має вибачитися за атаку пасажирського судна.

"Ті, хто вчинив це, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, необхідно виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.", - сказав Мусабеков.

Він пригадав, коли був збитий російський військовий вертоліт під час 44-денної війни 2020 року, азербайджанська сторона просила вибачення та виплатила компенсації постраждалим.

Авіакатастрофа в Актау - останні новини

Як писав Главред, 25 грудня, у Казахстані впав літак із десятками пасажирів на борту - розбився літак азербайджанських авіаліній. Відомо, що судно впало у районі аеропорту Актау. Очевидці повідомили, що літак прямував з Баку у російський Грозний. За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що причиною авіакатастрофи стала РФ. Літак був пошкоджений російським зенітно-ракетним комплексом.

Крім того, урядові джерела заявили Euronews, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, попри прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані. Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

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