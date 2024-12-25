У Казахстані сталась авіакатастрофа: розбився пасажирський літак, який летів у РФ

Літак, який розбився, прямував з Баку у російський Грозний.

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У Казахстані розбився літак з пасажирами / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Сьогодні, 25 грудня, у Казахстані впав літак із десятками пасажирів на борту - розбився літак азербайджанських авіаліній. Відомо, що судно впало у районі аеропорту Актау.

Очевидці повідомили, що літак прямував з Баку у російський Грозний. За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Попередньо, це були громадяни Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану та Киргизії. Зокрема, росіян було 15 осіб, передає служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що через туман у Грозному Embraer 190 був перенаправлений до Махачкали, а потім до Актау. Рятувальники повідомили, що є ті, кому вдалося вижити.

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У Казахстані сталась авіатроща / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як у Казахстані впав літак:

"З місця аварії літака 12 осіб із різними травмами доставлені до Мангістауської обласної лікарні до Актау. На борту загалом було 67 осіб, включаючи членів екіпажу. На місці працюють 14 бригад швидкої допомоги", - повідомили місцеві ЗМІ.

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