Атака Ірану на Ізраїль: як конфлікт вплине на ситуацію в Україні

Млява реакція Заходу на атаку Ірану заохочує "Вісь зла" до нових агресивних випадів, зокрема до повномасштабних бойових дій щодо сусідів.

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Іран випустив по Ізраїлю ракети і дрони / Колаж: Главред, фото: twitter.com/IDF, pixabay.com

У ніч на 14 квітня Іран атакував повітряний простір Ізраїлю, випустивши, за підрахунками ЦАХАЛ, до 300 цілей, зокрема "Шахедів". Відбивати атаку допомагали США, Британія та інші європейські країни, які патрулюють Близькосхідний регіон. На тлі взаємодії натівських країн у ЗМІ справедливо поставили запитання: що завадило Заходу так допомогти Україні, яка постійно відбиває сотні ракет Росії. Або хоча б передати додаткові установки ППО.

Главред зібрав найважливіше щодо конфлікту Ірану та Ізраїлю. Розповідаємо, що відбувається на Близькому Сході, чи варто очікувати розширення бойових дій, чому Росії вигідний цей "фронт", але й головне - як останні події позначаться на війні в Україні.

Ті самі методи, що й у Росії

Під час атаки Ізраїлю Іран використовував ті ж методи повітряного терору, що й Росія, підкреслювали як експерти, так і президент Володимир Зеленський.

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Стверджується, що удар Ірану був комбінований - його завдавали ракетами і дронами "Шахед", які Росія активно застосовує для ураження критичної інфраструктури України та вбивства мирного населення.

У зв'язку з чим Зеленський зазначив, що Іран за прикладом Росії загрожує безпеці всього світу.

Більшість цілей "відпрацювали" американські сили. Крім того, авіацією скористалася британська армія. На цьому тлі у британського журналіста Ніка Феррарі з'явилося вельми логічне запитання до глави МЗС Девіда Кемерона: чому Британія збиває "Шахеди", що летять на Ізраїль, а Україні такої допомоги не пропонує.

І відповідь міністра була прямою: Британія просто боїться конфронтації з російськими військами - щоб уникнути "ескалації ситуації" в Європі.

"Якщо ви хочете уникнути ескалації - тобто ширшої європейської війни - я думаю, що в такому разі варто уникати прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це може призвести до ескалації ситуації", - сказав Кемерон.

Основні характеристики Шахедів / Інфографіка: Главред

Захід допоміг відбити атаку, але просить Ізраїль "не реагувати"

Хоча аналітики вже охрестили відбиття США та іншими західними країнами атаки на Ізраїль "іспанським соромом", ця операція була успішною.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Єрусалим розглядає різні варіанти реагування на агресію Ірану. Водночас, наприклад, Сполучені Штати і Британія попросили владу Ізраїлю ніяк не відповідати на дії Тегерана.

Відсутність будь-якої реакції коаліції демократій на агресію диктатур зайвий раз спонукає Іран та його союзників, зокрема Росію, весь час підвищувати ставки, дошкуляючи сусіднім країнам руйнівними ударами та вторгненнями. Тож питання, коли чекати на наступну таку атаку і чи чекати на початок нової повноцінної війни на Близькому Сході, вже висить у повітрі.

Утім, чи буде розширення конфлікту - не можуть передбачити навіть у Білому домі.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети? Fateh-110 - іранська мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета була розроблена на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" Ірану, по суті, шляхом додавання системи наведення. У 2010 році Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску і можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування і удару. Дальність польоту ракети заявлена як 300 км. Особливістю даного покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на ціль. Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить до сімейства Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Великі ризики для України, але й для Росії теж

Конфлікт Ірану та Ізраїлю насамперед може вдарити на пакеті допомоги США Україні. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Вашингтон знову почав розглядати затвердження пакета допомоги Ізраїлю.

Експерти побачили в цьому шанс і для ЗСУ, оскільки поки що до цього законопроєкту включено і допомогу Україні. Хоча, варто зазначити, розмови про виключення з ізраїльського проєкту України ходили ще в лютому 2024 року.

За даними Bloomberg, підтримка України може стати лише частиною пакета підтримки Ізраїлю, який зазнав повітряної атаки Ірану.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко скептично налаштований. Він упевнений, що Росія активізує всі "консерви" в Конгресі, щоб застопорити виділення допомоги Україні.

"Ситуація буде патово-критична. Якщо демократи відмовляться - виїдати мозок ложечкою будуть уже їм, а якщо погодяться, то про допомогу Україні і Тайваню можна забути, оскільки республіканці вб'ють одним пострілом двох зайців - розв'яжуть проблему з ізраїльським лобі й інтереси Росії будуть враховані... І щоб цього не сталося, Росія задіє всіх своїх маріонеток", - пояснив експерт.

Експерт Віктор Андрусів вважає, що війна на Близькому Сході, яка наближається, остаточно відсуне нас із порядку денного, а її масштаб може серйозно скоротити і нині відсутні ресурси для нас.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Але з'явилися ризики і для Росії - зокрема скорочення поставок "Шахедів" за умови, що Тегеран готує нові комбіновані удари по Ізраїлю. Адже попри те, що Москва вже почала потихеньку робити свої "іранські" дрони, вона все ще сильно залежить від імпортованої "продукції".

Перебої в поставках "Шахедів" вплинуть і на частоту "дронних" ударів РФ по Україні, пояснив Коваленко.

У будь-якому разі Росії вигідна дестабілізація у світі, що може відтягнути і без того розсіяну увагу від України на новий виток агресії з боку вже іншої диктатури. Поки що, взявши до уваги нерішучість Сполучених Штатів, Путін і його війська в Україні "куражаться". І це, здавалося б, мало стати уроком для інших країн - що агресори розуміють тільки мову ударів у відповідь.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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