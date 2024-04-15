У Британії виправдалися, чому не допомагають збивати "Шахеди" в Україні, як в Ізраїлі

Британія боїться зіткнення з російською армією.

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Чому Британія допомагає Ізраїлю збивати Шахеди, а Україні – ні? Читайте на Главреді / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Британія не допомагає Україні збивати "Шахеди", як це було в Ізраїлі, оскільки боїться ескалації бойових дій у Європі. Так міністр закордонних справ Девід Кемерон відповів на запитання британського журналіста Ніка Феррарі в ефірі LBC.

На думку Кемерона, пряме зіткнення військ НАТО і російської армії викличе "тривожну ескалацію конфлікту", цитує ЗМІ.

Феррарі поставив міністру питання щодо збиття іранських безпілотників над Ізраїлем: "Ми робимо це для Ізраїля, а чому не для України?". Кемерон назвав це "цікавим питанням"

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"Якщо ви хочете уникнути ескалації - тобто ширшої європейської війни - я думаю, що у такому разі варто уникати прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це може призвести до ескалації ситуації", - сказав Кемерон.

Натомість міністр почав нагадувати, як Лондон допомагав Україні у війні з Росією протитанковою зброєю, далекобійною артилерією і танками.

Найкраще, що Британія та інші країни можуть зробити, - це продовжувати виділяти фінансову підтримку Києву, зокрема й передавати засоби ППО, такі як Patriot, вважає глава МЗС.

Збройні сили Великої Британії Збройні сили Великої Британії - армія Сполученого Королівства Великої Британії. Головнокомандувач - монарх, король Карл III. Британські ЗС перебувають під управлінням Оборонної Ради Міністерства Оборони. Головне завдання військ полягає в захисті Королівства, заморських територій, гарантуванні безпеки держави та участі в миротворчих місіях міжнародних організацій. Велика Британія є членом НАТО. Чисельність військ Великої Британії - понад 196 тисяч військових, пише Вікіпедія.

Атака Ірану на Ізраїль - головне

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями дронів і ракет. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали США і Франція. Сусідні країни також вжили заходів щодо безпеки.

На тлі ситуації, що загострилася на Близькому Сході, Вашингтон знову почав розглядати затвердження пакету допомоги Ізраїлю.

Аналітик Іван Киричевський назвав відбиття масованого удару по Ізраїлю його партнерами та сусідніми країнами не демонстрацією технологічної переваги, а "іспанським соромом".

Експерт зауважив, що США та інші західні країни витрачали на дешеві дрони і балістику Ірану дорогі ракети. До відбиття атаки також залучили Саудівську Аравію, яка має 108 пускових установок Patriot.

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