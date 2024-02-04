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Без пакета для України: у Конгресі анонсували голосування допомоги Ізраїлю

Олексій Тесля
4 лютого 2024, 14:47
Палата представників розгляне допомогу Ізраїлю в окремому законопроєкті.
Конгрес США, Україна
У Конгресі можуть розділити питання допомоги Україні та Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: посольство України в США, ua.depositphotos.com

Наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону, заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Про це йдеться в листі Джонсона, опублікованому виданням The Washington Post.

Зазначається, що Палата представників розгляне допомогу Ізраїлю в окремому законопроєкті.

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"З огляду на нездатність Сенату вчасно забезпечити рух відповідного законодавства, і з огляду на складні обставини, в яких перебуває Ізраїль, Палата представників бере на себе лідерську роль", - заявив Джонсон.

Зазначимо, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроєкту про пришвидшення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки. При цьому розгляд відбудеться без затвердження нового пакета підтримки для України.

Допомога США Україні

Раніше повідомлялося, що Конгрес США може змінити плани щодо голосування щодо пакета допомоги для України. У США зростає занепокоєння ситуацією на кордоні з Мексикою - республіканці не готові голосувати за загальний пакет законопроектів.

Нагадаємо, у Конгресі досі не проголосували за подальшу військову допомогу Україні. Республіканці вимагають, щоб пакет законопроєктів включав розв'язання міграційних проблем на кордоні з Мексикою і відмовляються голосувати до врегулювання питання.

Помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн сказав, що Штати допоможуть перемогти Україні у війні з Росією. За його словами, у Києва дуже велика підтримка в Конгресі і голосування американських законодавців - лише справа часу.

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