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Ситуація буде патово-критичною: прогноз щодо допомоги США на тлі війни в Ізраїлі

Яна Ставська
14 квітня 2024, 15:59
Росія використовує свої "консерви" в Конгресі США.
Ситуація буде патово-критичною: прогноз щодо допомоги США на тлі війни в Ізраїлі
Іран запустив десятки дронів по Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Ухвалення пакета допомоги Ізраїлю разом з Україною і Тайванем під питанням, Росія задіє всі методи впливу, щоб цього не допустити, впевнений військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, у Росії все ще є вплив на Конгрес США через своїх маріонеток - вони можуть запропонувати прийняти допомогу Ізраїлю, виключивши з пакета Україну.

"Ситуація буде патово-критична. Якщо демократи відмовляться - виїдати мозок ложечкою будуть уже їм, а якщо погодяться, то про допомогу Україні та Тайваню можна забути, оскільки республіканці вб'ють одним пострілом двох зайців - вирішать проблему з ізраїльським лобі та інтереси Росії будуть враховані", - вважає експерт.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Він назвав "дивом", якщо допомога Ізраїлю буде розглянута разом з Україною і Тайванем.

"І щоб цього не сталося, Росія задіє всіх своїх маріонеток", - написав Коваленко.

Водночас Коваленко допускає, що в разі продовження протистояння Ірану та Ізраїлю поставки "Шахедів" у Росію знизяться, що, своєю чергою, позначиться на інтенсивності обстрілів РФ України.

Атака Ірану на Ізраїль - головне

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями дронів і ракет. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали США та Франція. Сусідні країни також вжили заходів щодо безпеки.

На тлі ситуації, що загострилася на Близькому Сході, Вашингтон знову почав розглядати затвердження пакету допомоги Ізраїлю.

Експерти побачили в цьому шанс і для ЗСУ, оскільки поки що до цього законопроекту включено й допомогу Україні. Хоча, варто зазначити, розмови про виключення із ізраїльського проекту України ходили ще в лютому 2024 року.

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