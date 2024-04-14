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Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз

Андрій Ганчук
14 квітня 2024, 23:00
У Білому домі немає інформації щодо того, яким буде наступний крок Ізраїлю, сказав представник адміністрації президента Сполучених Штатів Джон Кірбі.
Байден, Іран, Ізраїль
Байден не думає, що буде велика війна між Іраном та Ізраїлем - Білий дім / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що атака Ірану на Ізраїль не призведе до масштабної війни на Близькому Сході. Ізраїль поки що не ухвалив конкретних рішень. Про це заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент (Джо Байден, - ред.) не вірить, що це повинно рухатися в цьому напрямку", - сказав спікер американської адміністрації в інтерв'ю NBC News.

Також він додав, що не буде "вдаватися в гіпотези" з приводу того, чи підтримають Штати потенційну відповідь Ізраїлю на адресу Ірану.

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"Ізраїль не ухвалив жодних рішень, про які мені відомо, щодо того, яким буде наступний крок", - підкреслив Джон Кірбі.

Атака Ірану на Ізраїль - головні новини:

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль. Тегеран застосував понад сотню дронів і ракет. Армія оборони Ізраїлю очікувала удару і перебувала в повній бойовій готовності. В Ірані сказали, що ця атака - відповідь на удар ЦАХАЛ по іранському консульству в Дамаску, де загинули високопоставлені іранські офіцери.

Іран застосував по території Ізраїлю майже 300 повітряних засобів ураження, утім 99% із них було збито, зазначив представник ізраїльської армії, контр-адмірал Даніель Хагарі. Також відомо, що щонайменше 100 іранських безпілотників збили американські та британські військові літаки.

Президент США Джо Байден пізніше заявив, що американці "допомогли Ізраїлю знищити майже всі безпілотники і ракети". Прем'єр Британії Ріші Сунак також підтвердив роботу британських ВПС проти повітряних цілей, які запустив Іран.

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