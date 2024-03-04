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На фронті поворотний момент, у ЗСУ серйозний дефіцит снарядів - CNN

Ангеліна Підвисоцька
4 березня 2024, 18:50
Українські військові потребують негайної військової допомоги від США.
ВСУ
У ЗСУ серйозний дефіцит снарядів на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти просуваються вперед після виходу ЗСУ з Авдіївки в Донецькій області. Це викликає побоювання щодо подальшої ситуації на цьому напрямку фронту. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, українські військові висловлюють серйозні занепокоєння через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що нині сильно відчувається перевага російських окупантів і вони вважають це "поворотним моментом" у війні.

"Ми відчуваємо російську перевагу в особовому складі, артилерії та бронетехніці. Вони потроху просуваються вперед. Тут у нас не так багато варіантів. Відступити або просто почекати, поки ми... як би сумно це не звучало, поки нас усіх не вб'ють. Без зброї. Це не та війна, в якій можна битися мечем", - сказав один з українських офіцерів.

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У виданні додають, що російське командування відправляє своїх окупантів на незахищені позиції, які вони намагаються розгромити. Ворог продовжує наступати, попри приголомшливі втрати.

Нині запеклі бої тривають біля населених пунктів Тоненьке та Бердичів поблизу Авдіївки. Успіх РФ пов'язаний з глибокою кризою з боєприпасами у ЗСУ.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Допомога США для України

У середині лютого Сенат США остаточно підтримав законопроект, що передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Однак, республіканці в Палаті представників відмовляються розглядати даний законопроект пояснюючи це загостренням ситуації на кордоні з Мексикою.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, в разі відсутності допомоги від США, Україні доведеться вибирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть боротися. Усе буде залежати від ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський описав можливі кроки України у разі, якщо США не схвалять допомогу. Він вказав, що тоді доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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