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2 проблеми: екскомандр "Айдару" назвав причини складної ситуації на фронті

Юрій Берендій
5 березня 2024, 14:50
Колишній командир батальйону "Айдар" наголошує на тому, що критична проблема для України полягає в недокомплектації підрозділів особовим складом.
2 проблеми: екскомандр 'Айдару' назвав причини складної ситуації на фронті
Екскомандир "Айдару" назвав дві критичні проблеми Сил оборони / Колаж Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Ситуація по всій лінії бойового зіткнення залишаєрться складною для Сил оборони України. Росіяни продовжують здійснювати наступальні операції в районі Авдіївки, однак українські військові за високу ціну утримують лінію фронту. Про це в інтев'ю "Радіо НВ" повідомив ветеран АТО, колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий .

За його словами, росіяни наступають по всьому фронті.

"Але саме Авдіївська ділянка - це те, де їхній наступ на зараз, мабуть, найбільш інтенсивний і найбільш результативний. Фронт не посипався. Фронт вони не прорвали. Але фронт, можна сказати, потроху прогинається під їхнім тиском. Доводиться відповзати, відповзати дуже жорстко огризаючись, збираючи з них плату за це просування. При тому плату дуже високу. Але їхнє командування чомусь вважає, що вони готові цю плату платити, що в них достатньо людей на це. А в нас якраз критична проблема - що людей недостатньо", - зазначив ветеран.

відео дня

Він додав, що загострення ситуації на фронті відбулось черех накладання відразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Зійшлися дві наші проблеми. Одна, в якій ми не винні, ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів. А друга проблема - це суто наша, яку ми самі собі виростили і досі не хочемо її ніяк рішуче вирішувати. Це проблема браку особового складу. Банально немає людей", - розповів Дикий.

Він резюмує, що проблема з недокоплектацією підрозділів Сил оборони України стає деталі масовішою.

Ветеран АТО наводить в приклад слова військових, які вийшли із Степового на Донеччині. За його словами, комплектація особового складу в цих підрозділах була на рівні близькому до 30%.

За його словами, схожа ситуація зараз з браком особового складу і серед захисників Роботиного, на яке вже четвертий тиждень йде наступ із двох напрямків одночасно, але наші оборонці витримують.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, висловив свої думки щодо ситуації на Бахмутському районі в напрямку Часового Яру.

Недавно західні видання оприлюднили матеріал з побоюваннями щодо можливого прориву російських військ через лінії оборони ЗСУ у випадку, якщо Захід не надасть Україні боєприпаси. Світан розповів, чи є реальна загроза такого сценарію.

На Авдіївському напрямку просування ворога станом на вечір 4 березня зупинено, повідомив у телемарафоні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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