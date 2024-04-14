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Відповідь на атаку Ірану та дії США: у CNN розкрили плани Ізраїлю та його союзника

Андрій Ганчук
14 квітня 2024, 17:04
Ізраїль поки що не визначив, наскільки масштабною буде відповідь ЦАХАЛ на повітряну атаку Ірану, але у Сполучених Штатах уже заявили про свою позицію.

Ізраїль, війна Ізраїль
Ізраїль розглядає два варіанти відповіді Ірану - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ізраїль дасть відповідь Ірану на повітряну атаку в ніч на 14 квітня. Проте плани відповіді поки що не затверджені. США в атаці на Іран у відповідь участі не братимуть.

Як Ізраїль відповідатиме Ірану

Як повідомляє CNN із посиланням на неназваного ізраїльського чиновника, Ізраїль має намір визначити свою тактику дій у відповідь під час засідання Військового кабінету в неділю, 14 квітня.

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Поки що ізраїльтяни розглядають два варіанти: "побити весь посуд" або зробити якийсь зважений крок.

Якою буде реакція США на удари Ірану по Ізраїлю

Водночас The Guardian опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що американці не братимуть разом з Ізраїлем участі в ударі у відповідь по Ірану. Президент Байден уже попередив про це прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Майже все, що робив президент (Байден - ред.) від самого початку, починаючи з 7 жовтня, полягало в тому, щоб досягти деескалації, спробувати обмежити можливості тут для ширшої регіональної війни", - сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч на 14 квітня - головні новини за темою:

Іран атакував Ізраїль понад сотнею дронів і ракет вночі 14 квітня. Удар був очікуваним - розвідка США заздалегідь попередила Єрусалим.

ЦАХАЛ перебував у бойовій готовності.

В Ірані заявили, що атака - відповідь на удар по іранському консульству в Дамаску, коли загинули високопоставлені іранські офіцери.

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення.

2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Іран запустив по Ізраїлю майже 300 повітряних засобів ураження, проте 99% із них було збито, сказав представник ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі.

Пізніше стало відомо, що щонайменше 100 іранських БПЛА збили бойові літаки Військово-повітряних сил США і Великої Британії.

За деякий час президент США Джо Байден зробив заяву, згідно з якою Штати "допомогли Ізраїлю знищити майже всі безпілотники і ракети". Британські прем'єр Ріші Сунак також підтвердив роботу бойової авіації королівства проти іранських повітряних цілей.

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