Іран атакував Ізраїть понад сотнею дронів та ракет: деталі війни на Близькому Сході

ЦАХАЛ зафіксував запуск понад 100 БПЛА з Ірану у бік Ізраїлю, військові розпочали перехоплення.

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Іран розпочав масштабну атаку на Ізраїль / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

В ніч на 14 квітня Іран розпочав масштабну повітряну атаку на Ізраїль, використовуючи ракети та безпілотники. Ізраїль перебуває в бойовій готовності й закрив повітряний простір. Про це повідомляє Times of Israel.

Кілька десятків безпілотників направлялися до Ізраїлю з Ірану. За даними Sky News, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі у виступі перед пресою підтвердив запуск Іраном БПЛА, проте не уточнив, про яку кількість йдеться.

"Ми спробуємо не допустити їх до території Ізраїлю, це наше завдання", - заявив він.

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Перед цим ЦАХАЛ повідомив про скасування усіх військових тренувань та навчань. Також було заборонено проведення будь-яких масових заходів з участю понад 1000 людей та вирішили перервати навчальний процес по всій країні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху ввечері скликав військовий кабінет і записав відеозвернення до співітчизників. Він підкреслив готовність країни до будь-якого сценарію та закликав громадян зберігати спокій.

"Наші системи захисту розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі. Держава Ізраїль сильна, ЦАХАЛ сильний, громадськість сильна. Я встановив чіткий принцип — хто робить нам боляче, те саме робимо ми йому. Ми захищатимемося від будь-якої загрози, і ми будемо робити це спокійно та рішуче", - заявив Нетаньяху.

Ситуація стала настільки напруженою, що сусідні країни також вжили заходи безпеки. Йорданія закрила свій повітряний простір, а Ірак припинив пересування повітряних суден. А згодом повітряний простір закрив і сам Ізраїль.

Іран підтвердив запуск безпілотників та ракет у напрямку Ізраїлю. Як повідомляє іранська державна агентцієя IRNA, Корпус вартових Ісламської революції запустив безпілотники та ракети по "окупованих територіїях та позиціях сіоністського режиму", тобто Ізраїлю.

ЗМІ Ізраїлю повідомили, що країну атакували не лише з території Ірану, але й з Іраку, Сирії, Лівану та Ємену. Зазначається, що в повітрі одночасно перебувало близько 200 цілей.

Незабаром ЦАХАЛ наніс удари по південному Лівану у відповідь на атаку по населеному пункту Кфар-Блум. Також Ізраїль атакував об'єкти терористичної організації "Хезболла" в кількох районах Лівану.

За даними ЗМІ, ППО Йорданії готова перехопити та збити будь-який іранський безпілотник або літак, який порушить повітряний простір країни. Крім цього, військо Йорданії перебуває в стані підвищеної готовності, працюють радіолокаційні системи.

Близько опівночі, Ізраїль розпочав перехоплення іранських безпілотників над Сирією та Йорданією завдяки спільному захисту, створеному з США. ЦАХАЛ зафіксував запуск понад 100 БПЛА з Ірану у бік Ізраїлю.

Водночас міністр оборони Ірану залишив попередження сусіднім країнам, що, якщо вони відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, щоб перехоплювати БПЛА, то ці країни також вважатимуться цілями.

Американске видання ABC News, посилаючись на високопоставленого американського чиновника повідомляє, що на Ізраїль планують запустити від 400 до 500 БПЛА і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та з боку хуситів.

"Будь-яка країна, яка відкриє свій повітряний простір або територію для Ізраїлю для нападу на Іран, отримає нашу рішучу відповідь", - сказав міністр оборони Ірану генерал Мохаммад Реза Аштіані .

Близько 01:00 Державне ЗМІ IRNA повідомило, що Іран випустив перші балістичні ракети в бік Ізраїлю.

"Запущено першу хвилю балістичних ракет у напрямку Ізраїлю", - підтвердило CNN з посиланням на державні ЗМІ Ірану.

Терористичне угруповання "Хезболла" стверджує, що нещодавно випустило десятки ракет з Лівану по ізраїльській армійській базі на Голанських висотах, повідомляє The Times of Israel. ЦАХАЛ заявив, що ракети влучили у відкриту місцевість, інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Оновлено 01:30: Американські війська збили частину іранських безпілотників, які прямували до Ізраїлю, розповів американський чиновник ABC News.

Оновлено 01:51: Іран заявив про завершення своєї атаки на Ізраїль, але попередив про ще суворішу відповідь, якщо Ізраїль завдасть нового удару.

"Питання вичерпане, але ізраїльський режим може зробити ще одну помилку і тоді реакція Ірану буде набагато жорсткішою. Це конфлікт між Іраном та ізраїльським режимом, США повинні триматися подалі від того, що відбувається, оскільки це стосується Ізраїлю та Ірану. Країни регіону були попереджені Іраном дипломатичними каналами перед початком іранської атаки", - вказано у заяві.

Війна Ірану з Ізраїлем - що відомо

Нагадаємо, 1 квітня по столиці Сирії Дамаску завдали потужного удару, внаслідок якого постраждала резиденція біля посольства Ірану в Сирії. В авіаударі звинуватили Ізраїль та пообіцяли помститися.

Після удару по іранському консульству в Сирії, у результаті якого загинули високопоставлені іранські чиновники та генерали, загроза нової великої війни на Близькому Сході значно зростає. Американська розвідка попередила Ізраїль про можливу військову відповідь від Ірану протягом наступних 48 годин.

Також анонімний американський чиновник розповів, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльським або американським базам. Атаку вважають неминучою.

Крім цього, 12 квітня з території Лівану випустили десятки ракет, які були націлені на Ізраїль. Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що близько 40 ракет потрапили на ізраїльську територію, частина з них була перехоплена системою ППО. У відповідь ЦАХАЛ здійснив удари по місцях на півдні Лівану, щоб усунути загрозу.

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