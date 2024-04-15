Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

Експерт Іван Киричевський вважає, що Захід не продемонстрував належної технологічної переваги у відбитті атаки Ірану на Ізраїль.

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Іран випустив по Ізраїлю ракети і дрони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/WhiteHouse, depositphotos.com/ua

Відбиття масованого удару Ірану по Ізраїлю його партнерами та сусідніми країнами став для Заходу не демонстрацією технологічної переваги, а "іспанським соромом", зауважив експерт Defense Express Іван Киричевський.

Аналітик зауважив, що США та інші західні країни витрачали на дешеві дрони і балістику Ірану дорогі ракети.

До відбиття атаки також залучили Саудівську Аравію, яка має 108 пускових установок Patriot.

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"Щонайменше 25% всіх збитих повітряних цілей (70 дронів та 3 балістичні ракети), випущених по Ізраїлю, припадає на кораблі США в регіоні, оснащені переважно зенітними ракетами SM-2 та SM-6, "внутрішня" вартість яких складає 2 мільйони доларів та 4 мільйони доларів відповідно (про експортну вартість краще не питати). Або ж – повідомляється, що ракети та "Шахеди" Ірану, випущені по Ізраїлю, збивала навіть Саудівська Аравія, у якої в розпорядженні десь 108 пускових установок Patriot та навіть кілька літаків AWACS", - розповідає Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Окремо експерт зауважив, у яких оперативних умовах відбувалось відбиття атаки Ірану по Ізраїлю. Зокрема, Іран неодноразово попереджав Ізраїль про наміри завдати ударів, чого не робить, наприклад, Росія щодо України.

Киричевський підсумовує, що навіть наявність у Ізраїля крилатої ракети під ядерну боєголовку Popeye Turbo дальністю до 1500 км не дала країні належної фори у геополітичному протистоянні.

Атака Ірану на Ізраїль - головне

У ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями дронів і ракет. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали США та Франція. Сусідні країни також вжили заходів щодо безпеки.

На тлі ситуації, що загострилася на Близькому Сході, Вашингтон знову почав розглядати затвердження пакету допомоги Ізраїлю.

Експерти побачили в цьому шанс і для ЗСУ, оскільки поки що до цього законопроекту включено й допомогу Україні. Хоча, варто зазначити, розмови про виключення із ізраїльського проекту України ходили ще в лютому 2024 року.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, є високі ризики, що законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю схвалять без допомоги Україні.

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