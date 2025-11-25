"Американці були розлючені": відомі нові деталі переговорів про мир у Женеві - FT

Загострення пристрастей знизилося лише через дві години. Після цього переговорні групи "повернулися до конструктиву і почали повноцінні переговори".

Сергій Кислиця розкрив деталі переговорів у Женеві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/ermaka2022

Головні тези:

Переговори в Женеві ледь не зірвалися

Американська сторона була вкрай роздратована витоками

Напруженість знизилася лише за дві години

За підсумками зустрічі було підготовлено проєкт документа

Переговори в Женеві з приводу "мирного плану" США між українською та американською делегаціями ледь не переросли в конфлікт. Деталі розкрив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Як пише Financial Times, переговори, які відбулися 23 листопада, "висіли на волосині" на самому початку. Американська сторона "була дуже розлючена".

За словами українського дипломата, який входив до української делегації на переговорах, представники США були роздратовані витоками в пресу подробиць "мирного плану", а також публічними обговореннями цього документа.

Кислиця повідомив, що "напруження" знизилося лише за дві години, коли ситуацію з американською стороною обговорив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Після цього переговорні групи "повернулися до конструктиву і почали повноцінні переговори".

Про що домовилися в Женеві

Кислиця назвав зустріч у Женеві між делегаціями США та України "напруженою, але продуктивною". Він стверджує, що підсумком переговорів став повністю перероблений проєкт документа, який залишив обидві сторони з "позитивним" відчуттям.

Зокрема, "за дужки" було винесено такі спірні пункти, як питання територій, НАТО, Росії та США. Їх, за даними FT, вирішуватимуть президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Financial Times підкреслює, що ухвалювати рішення щодо територіальних питань українська делегація і не була уповноважена, тому що Конституція України вимагає для цього проведення національного референдуму.

Оцінюючи документ, який було узгоджено зрештою в Женеві, Кислиця заявив, що від початкової версії "мирного плану" "залишилося дуже мало", а за деякими його пунктами можна піти на компроміс.

Мирний план Трампа - останні новини

Як писав Главред із посиланням на The Telegraph, у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де узгодили новий 19-пунктний план з припинення війни. Утім, найделікатніші в політичному сенсі питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих перемовин між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Зустріч обох лідерів може відбутися вже впродовж поточного тижня. За непідтвердженими даними, Зеленський може відвідати Вашингтон.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що в процесі підготовки мирного плану залишилося "лише кілька розбіжностей", над якими триває робота.

"Всередині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець Віткофф і команда працювали над планом із 28 пунктів, враховуючи зауваження як української, так і російської сторін", - зазначила вона.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував оновленого мирного плану щодо України, що складається з 19 пунктів. За його словами, мирний план Дональда Трампа може стати основним для переговорів щодо припинення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, впродовж якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як швидко Путін може зупинити війну: думка експерта

Голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що очільник Кремля Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні впродовж одного дня, якщо буде досягнута відповідна домовленість. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час.

В інтерв'ю Главреду Клочок заявив, що формальний стан війни в Україні може зберігатися, але інтенсивність бойових дій за умови стійкого перемир'я знижуватиметься. Це, на його думку, може відкрити шлях до обговорення скасування воєнного стану і проведення виборів.

Такий період невизначеності, за його оцінкою, може тривати два-три місяці. Після цього можливі два сценарії: відновлення активних бойових дій або встановлення тривалого перемир'я.

Якщо ж сторони вийдуть на робочий формат домовленостей, то, на думку політолога, до закінчення каденції президента США Дональда Трампа активні бойові дії в повному масштабі не відновляться.

