"Американці були розлючені": відомі нові деталі переговорів про мир у Женеві - FT

Анна Ярославська
25 листопада 2025, 11:36оновлено 25 листопада, 12:23
Загострення пристрастей знизилося лише через дві години. Після цього переговорні групи "повернулися до конструктиву і почали повноцінні переговори".
Сергій Кислиця, Єрмак, Рубіо
Сергій Кислиця розкрив деталі переговорів у Женеві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/ermaka2022

Головні тези:

  • Переговори в Женеві ледь не зірвалися
  • Американська сторона була вкрай роздратована витоками
  • Напруженість знизилася лише за дві години
  • За підсумками зустрічі було підготовлено проєкт документа

Переговори в Женеві з приводу "мирного плану" США між українською та американською делегаціями ледь не переросли в конфлікт. Деталі розкрив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Як пише Financial Times, переговори, які відбулися 23 листопада, "висіли на волосині" на самому початку. Американська сторона "була дуже розлючена".

За словами українського дипломата, який входив до української делегації на переговорах, представники США були роздратовані витоками в пресу подробиць "мирного плану", а також публічними обговореннями цього документа.

Кислиця повідомив, що "напруження" знизилося лише за дві години, коли ситуацію з американською стороною обговорив глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Після цього переговорні групи "повернулися до конструктиву і почали повноцінні переговори".

Про що домовилися в Женеві

Кислиця назвав зустріч у Женеві між делегаціями США та України "напруженою, але продуктивною". Він стверджує, що підсумком переговорів став повністю перероблений проєкт документа, який залишив обидві сторони з "позитивним" відчуттям.

Зокрема, "за дужки" було винесено такі спірні пункти, як питання територій, НАТО, Росії та США. Їх, за даними FT, вирішуватимуть президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Financial Times підкреслює, що ухвалювати рішення щодо територіальних питань українська делегація і не була уповноважена, тому що Конституція України вимагає для цього проведення національного референдуму.

Оцінюючи документ, який було узгоджено зрештою в Женеві, Кислиця заявив, що від початкової версії "мирного плану" "залишилося дуже мало", а за деякими його пунктами можна піти на компроміс.

Мирний план Трампа - останні новини

Як писав Главред із посиланням на The Telegraph, у Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де узгодили новий 19-пунктний план з припинення війни. Утім, найделікатніші в політичному сенсі питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих перемовин між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Зустріч обох лідерів може відбутися вже впродовж поточного тижня. За непідтвердженими даними, Зеленський може відвідати Вашингтон.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що в процесі підготовки мирного плану залишилося "лише кілька розбіжностей", над якими триває робота.

"Всередині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець Віткофф і команда працювали над планом із 28 пунктів, враховуючи зауваження як української, так і російської сторін", - зазначила вона.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не отримував оновленого мирного плану щодо України, що складається з 19 пунктів. За його словами, мирний план Дональда Трампа може стати основним для переговорів щодо припинення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, впродовж якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як швидко Путін може зупинити війну: думка експерта

Голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що очільник Кремля Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні впродовж одного дня, якщо буде досягнута відповідна домовленість. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час.

В інтерв'ю Главреду Клочок заявив, що формальний стан війни в Україні може зберігатися, але інтенсивність бойових дій за умови стійкого перемир'я знижуватиметься. Це, на його думку, може відкрити шлях до обговорення скасування воєнного стану і проведення виборів.

Такий період невизначеності, за його оцінкою, може тривати два-три місяці. Після цього можливі два сценарії: відновлення активних бойових дій або встановлення тривалого перемир'я.

Якщо ж сторони вийдуть на робочий формат домовленостей, то, на думку політолога, до закінчення каденції президента США Дональда Трампа активні бойові дії в повному масштабі не відновляться.

Міг збивати супутники і мав лазерну зброю: ЗСУ знищили найрідкісніший літак РФ А-60

Міг збивати супутники і мав лазерну зброю: ЗСУ знищили найрідкісніший літак РФ А-60

17:34Війна
Україна погодилась на поступку в мирному плані США - деталі від Financial Times

Україна погодилась на поступку в мирному плані США - деталі від Financial Times

16:28Війна
Залишилося владнати "незначні деталі": Україна погодилася на план США - CBS News

Залишилося владнати "незначні деталі": Україна погодилася на план США - CBS News

15:32Україна
"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

Не тільки Роксолана: яка українка стала правителькою Османської імперії

Не тільки Роксолана: яка українка стала правителькою Османської імперії

Холоднеча та снігопади: в які регіони ввірветься зима

Холоднеча та снігопади: в які регіони ввірветься зима

Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинки

Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинки

"Нехай пробачить мене": в Алли Пугачової з'явилася суперниця

"Нехай пробачить мене": в Алли Пугачової з'явилася суперниця

18:44

"Був там, де влучила ракета": у родині відомого фотографа Ліберова сталось горе

18:26

Ношений одяг і ризики для здоров’я: які хвороби можуть передаватися через секонд-хенд

18:10

Зимовий гардероб і прикраси — як носити ювелірні вироби з теплим одягом новини компанії

18:06

Одеколон "Потрійний" виявився не радянським: розкрили справжнє походження аромату

17:51

Європа підтримає мирний план США і не планує розробляти власний, - Стармер

Чи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українцівЧи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українців
17:34

Міг збивати супутники і мав лазерну зброю: ЗСУ знищили найрідкісніший літак РФ А-60Відео

17:20

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

17:13

"Зараз трошки хочеться скинути": реперка Alyona Alyona поділилася думками про майбутню вагітність та нові життєві пріоритети

16:59

"Починаю з самого початку": Лобода зробила заяву, що з нею відбувається зараз

16:52

Родимки на різних частинах тіла та їхнє значення: що говорять мітки на шкірі

16:49

Тепло для міста, турбота для працівників: соціальна стратегія Миколаївської ТЕЦ під час війни новини компанії

16:45

Долар і євро можуть ще здивувати: банкір попередив, чого чекати до кінця листопада

16:40

Прикордонники спалили новітні російські РЕБи "Чорне око": в чому їх небезпека

16:38

Помилка, яка коштує дорого: що категорично не можна ставити в духовку

16:28

Україна погодилась на поступку в мирному плані США - деталі від Financial Times

16:03

"Соплі і крики": Ксенія Мішина втрапила в неприємну ситуацію через сина-підлітка

15:49

Удача просто відвернеться: в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2026Відео

15:35

Небезпека "винести" щастя з оселі: які речі ніколи не можна позичати

15:32

Залишилося владнати "незначні деталі": Україна погодилася на план США - CBS News

15:30

Швидкий мобільний інтернет і нові стандарти зв'язку: підписано важливий закон

15:10

Вдарили по десантному кораблю РФ - з'явились нові деталі атаки по Новоросійську

14:21

"Ми програємо": розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією

14:15

Складний тест на IQ для геніїв: знайдіть п’ять кавунів без кісточок за 15 секунд

14:11

Не вартують ризиків: які ТОП-9 секонд-хенд товарів небезпечно брати і за копійки

14:01

"П’ять колосків": нова прикраса відомого бренду викликала хвилю обуренняВідео

13:32

Смакота за лічені хвилини: шедевральний рецепт домашньої шаурми

13:29

"Не взяла слухавку": Джамала і Jerry Heil висміяли заяву MELOVINа

13:23

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

13:13

Візит Зеленського до США і переговори з Трампом: у РНБО назвали ймовірні терміни

13:00

Путін повторив помилку Гітлера, війна закінчиться перемогою України в 2027-2028 роках – Дикий

12:48

Очікуйте сильний вітер та похолодання: коли Україну покине тепла погода

12:20

"Чернігівщина була вся червоною": Ігнат розповів нові деталі нічної атаки РФ

12:17

У Києві відбудеться музичний благодійний фестиваль B-Mall Fest за участі великої кількості зірок

12:16

"Чіткий план": Jerry Heil здивувала метою повернення на Нацвідбір Євробачення

12:10

"Трампу глибоко наплювати": з'явився тривожний сценарій завершення війни

12:06

Легендарну Бріжит Бардо знову госпіталізували - що відомо

11:43

Чи потрібно розділяти світлі та темні речі перед пранням – остаточна відповідьВідео

11:40

Чому красиві люди їдять виноград - чим він корисний для жінок

11:36

"Американці були розлючені": відомі нові деталі переговорів про мир у Женеві - FT

11:32

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

11:23

Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

11:06

Переговори України та США щодо мирної угоди: у Путіна зробили заявуВідео

11:05

Трамп і Зеленський на порозі вирішальних переговорів щодо мирного плану - ЗМІ

11:01

"Шахед прилетів у квартиру": українські зірки показали, як пережили удар РФ

10:48

Фарба може просто злізти: за якої температури не варто мити авто взимку

10:41

Після підписання мирної угоди: Макрон анонсував розгортання сил забезпечення в Україні

10:40

РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілейФото

10:28

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Кроликам - гнів, Півням - суперечки

10:12

Коли війна закінчиться: новий прогноз масованих ударів і завершення боїв в Україні

10:07

Підірвано носій лазерної зброї: ЗМІ про ураження літака-прототипу РФ А-60

