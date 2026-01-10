Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Коротко:
- Про що повідомив Віджраку
- Як відреагувала Лорак
Чоловік колись популярної української співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує заробляти криваві рублі в терористичній Росії, раптом повідомив про те, що "пізнав істину".
А точніше, Ісаак Віджраку вирішив пояснити, чому воюють люди і хто в цьому винен.
На своїй сторінці в Instagram, йога-інструктор Віджраку вирішив поміркувати про геополітику. "Іноді здається, що світ зовсім збожеволів. Конфлікти всюди. Шум. Односторонні версії подій", - пише він.
Інструктор і чоловік Лорак додає, що протягом трьох років він мовчки працював над книгою, щоб зрозуміти, звідки насправді беруться багато великих конфліктів і чому одні й ті ж моделі повторюються знову і знову.
"Історія, геополітика і більш глибокий погляд - на колективну карму. Книга називається Karmagraphy. Я писав її не для того, щоб виглядати добре. Я писав її тому, що є речі, які, одного разу побачивши, вже неможливо ігнорувати", - пише Віджраку, натякаючи на те, що війна - це карма.
У коментарі також з'явилася дружина-зрадниця, яка вирішила підтримати свого йога-чоловіка.
"Я так пишаюся тобою і твоєю роботою. Кармаграфія - це глибокий погляд на історію і її сенси. Нехай вона знайде свого читача", - публічно похвалила вона свого "історика".
Особисте життя Ані Лорак
Зрадниця України розлучилася з першим чоловіком Муратом Налчаджиоглу в 2019 році, подейкують, що це сталося через позицію співачки. До речі, Мурат продовжує жити в Україні, розвиває тут бізнес і підтримує ЗСУ.
У 2023 Ані закрутила роман з Віджраку, але спочатку приховувала його обличчя і лише натякала, що в її житті з'явився чоловік.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
