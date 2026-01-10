Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

Зрадниця підтримала свого йога-інструктора і його творчі потуги.

https://glavred.net/stars/muzh-lorak-obyasnil-pochemu-rossiya-napala-na-ukrainu-nazval-vinovnogo-10731266.html Посилання скопійоване

Ані Лорак та Ісаак Віджраку в шлюбі вже два роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Коротко:

Про що повідомив Віджраку

Як відреагувала Лорак

Чоловік колись популярної української співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує заробляти криваві рублі в терористичній Росії, раптом повідомив про те, що "пізнав істину".

А точніше, Ісаак Віджраку вирішив пояснити, чому воюють люди і хто в цьому винен.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram, йога-інструктор Віджраку вирішив поміркувати про геополітику. "Іноді здається, що світ зовсім збожеволів. Конфлікти всюди. Шум. Односторонні версії подій", - пише він.

Ані Лорак згодна з чоловіком / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Інструктор і чоловік Лорак додає, що протягом трьох років він мовчки працював над книгою, щоб зрозуміти, звідки насправді беруться багато великих конфліктів і чому одні й ті ж моделі повторюються знову і знову.

"Історія, геополітика і більш глибокий погляд - на колективну карму. Книга називається Karmagraphy. Я писав її не для того, щоб виглядати добре. Я писав її тому, що є речі, які, одного разу побачивши, вже неможливо ігнорувати", - пише Віджраку, натякаючи на те, що війна - це карма.

У коментарі також з'явилася дружина-зрадниця, яка вирішила підтримати свого йога-чоловіка.

Лорак погодилася з Віджраку / Скріншот Instagram/theisaackey

"Я так пишаюся тобою і твоєю роботою. Кармаграфія - це глибокий погляд на історію і її сенси. Нехай вона знайде свого читача", - публічно похвалила вона свого "історика".

Особисте життя Ані Лорак

Зрадниця України розлучилася з першим чоловіком Муратом Налчаджиоглу в 2019 році, подейкують, що це сталося через позицію співачки. До речі, Мурат продовжує жити в Україні, розвиває тут бізнес і підтримує ЗСУ.

У 2023 Ані закрутила роман з Віджраку, але спочатку приховувала його обличчя і лише натякала, що в її житті з'явився чоловік.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, 41-річний принц Гаррі і 77-річний король Чарльз "дуже хочуть" покласти край своєму багаторічному розколу.

Раніше син легендарного футболіста Девіда і його дружина дизайнера і співачки Вікторії Бруклін Бекхем попросив своїх знаменитих батьків спілкуватися з ним тільки через адвокатів.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред