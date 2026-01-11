"Вибирають президенти": Різатдінова розкрила незавидну долю спортсменок

Анна Різатдінова чесно розповіла про ескорт серед гімнасток.

Анна Різатдінова - інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Ви дізнаєтеся:

Чому гімнастки обирають займатися ескортом

Хто з чоловіків обирає спортсменок

Відома українська гімнастка Анна Різатдінова відверто розповіла про те, чому спортсменки обирають надавати ескорт-послуги. За словами бронзової олімпійської призерки, у розмові зі стилістом Іваном Морозовим вибір життєвого шляху після завершення кар'єри залежить від виховання та цінностей.

Різатдінова не стала заперечувати, що багато дівчат після закінчення спортивної кар'єри спокушаються легкими грошима. На руку в цьому спортсменкам грають зовнішні дані, зароблені наполегливими тренуваннями.

Анна Різатдінова завоювала бронзову олімпійську медаль / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Легше піти в ескорт, тому що там легкі гроші. Але такі дівчата є в будь-якій сфері, мені здається. Просто гімнастки — вони завжди красиві, у них довгі ноги. Як то кажуть, гімнастка пройде, і її відразу видно, вона відрізняється. Ці дівчата яскраві, але є деякі, хто вибирає цей шлях. Але це залежить вже не від виду спорту, це залежить від самої дівчинки, від її виховання. Там зазвичай ті дівчата, які, на жаль, нічого не досягли і поклали на це все своє життя, не досягнувши своєї мети", — розповіла Анна.

Також Різатдінова розкрила, що дівчата-спортсменки користуються великою популярністю серед політиків вищих ешелонів. Вони стають для них своєрідним трофеєм, який підтверджує їхній статус у суспільстві.

Анна Різатдінова про ескорт / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Гімнасток обирають президенти, депутати і політики. Дійсно, гімнастка — це такий нібито трофей для чоловіка. І якщо це чоловік статусний, він при владі або в бізнесі, не кожен з них хоче мати поруч із собою статусну жінку", — підтвердила гімнастка.

Ганна Різатдінова / інфографіка: Главред

Про особу: Анна Різатдінова Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

