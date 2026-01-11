Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Вибирають президенти": Різатдінова розкрила незавидну долю спортсменок

Христина Трохимчук
11 січня 2026, 04:35
13
Анна Різатдінова чесно розповіла про ескорт серед гімнасток.
Анна Різатдінова - інтерв'ю
Анна Різатдінова - інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Різатдінова

Ви дізнаєтеся:

  • Чому гімнастки обирають займатися ескортом
  • Хто з чоловіків обирає спортсменок

Відома українська гімнастка Анна Різатдінова відверто розповіла про те, чому спортсменки обирають надавати ескорт-послуги. За словами бронзової олімпійської призерки, у розмові зі стилістом Іваном Морозовим вибір життєвого шляху після завершення кар'єри залежить від виховання та цінностей.

Різатдінова не стала заперечувати, що багато дівчат після закінчення спортивної кар'єри спокушаються легкими грошима. На руку в цьому спортсменкам грають зовнішні дані, зароблені наполегливими тренуваннями.

відео дня
Анна Різатдінова
Анна Різатдінова завоювала бронзову олімпійську медаль / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Легше піти в ескорт, тому що там легкі гроші. Але такі дівчата є в будь-якій сфері, мені здається. Просто гімнастки — вони завжди красиві, у них довгі ноги. Як то кажуть, гімнастка пройде, і її відразу видно, вона відрізняється. Ці дівчата яскраві, але є деякі, хто вибирає цей шлях. Але це залежить вже не від виду спорту, це залежить від самої дівчинки, від її виховання. Там зазвичай ті дівчата, які, на жаль, нічого не досягли і поклали на це все своє життя, не досягнувши своєї мети", — розповіла Анна.

Також Різатдінова розкрила, що дівчата-спортсменки користуються великою популярністю серед політиків вищих ешелонів. Вони стають для них своєрідним трофеєм, який підтверджує їхній статус у суспільстві.

Анна Різатдінова про ескорт
Анна Різатдінова про ескорт / фото: instagram.com, Анна Різатдінова

"Гімнасток обирають президенти, депутати і політики. Дійсно, гімнастка — це такий нібито трофей для чоловіка. І якщо це чоловік статусний, він при владі або в бізнесі, не кожен з них хоче мати поруч із собою статусну жінку", — підтвердила гімнастка.

Ганна Різатдінова
Ганна Різатдінова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома блогерка Даша Квіткова показала зимові фотографії зі своїм нареченим — футболістом Володимиром Бражко. Вперше після заручин у вересні пара показала в Instagram знімок з ніжним поцілунком.

Також співачка Лариса Доліна, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, вирішила піти до кінця і не повертати її потерпілій. Покупець Поліна Лурьє не зможе жити в придбаній квартирі, поки не підпише остаточний документ з Доліною.

Вас може зацікавити:

Про особу: Анна Різатдінова

Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ганна Різатдінова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

01:30Війна
"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

00:32Війна
Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

23:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Останні новини

05:04

Конденсат більше не з'явиться: як відмити запотілі вікна від плісняви

04:35

"Вибирають президенти": Різатдінова розкрила незавидну долю спортсменок

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчинки в бібліотеці за 19 сек

03:30

Кому потрібно прибрати з життя все непотрібне: гороскоп на січень-лютий 2026Відео

03:12

Гороскоп на завтра 12 січня: Козорогам - конфлікт, Овнам - гарний день

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
02:31

Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зіркиВідео

01:42

Тиждень чудес: трьом знакам зодіаку казково пощастить з 12 по 18 січня

01:30

Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

00:32

"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

Реклама
00:13

Економніші, за малолітражки: які моделі авто витрачають найменше пального

10 січня, субота
23:55

Виявився "пустушкою": експерт пояснив, чому ми не побачимо міць Орешника

23:04

Син Кадирова пригрозив "знайти скрізь" і викрасти Зеленського

22:58

Чоловік Лорак пояснив, чому Росія напала на Україну: назвав винного

22:40

Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

22:28

Як прибрати мильні розводи у ванній: рецепт засобу з 2 інгредієнтів

21:39

Світла не буде до трьох разів на добу: графіки відключень для Львова на 11 січня

21:37

Будинки стануть непридатними для проживання: найгірший сценарій через відключення опалення

21:06

Ми в США не бачили такого лідера як Зеленський з часів Лінкольна — Келлог

20:43

Вже не холостяк: Євген Клопотенко приголомшив українців новиною

20:32

Визначено зону без обстрілів: запропоновано перемир'я між Україною та РФ

Реклама
20:26

Ціни за тиждень злетіли на 25%: в Україні почав стрімко дорожчати популярний овоч

20:20

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

20:01

Хто таємний чоловік Аліни Гросу: стали відомі подробиці

19:59

Які 4 знаки зодіаку чекає грандіозний успіх на початку року: кому усміхнеться удача

19:28

У Києві сталося масове відключення: скільки будинків залишаються без електроенергії

19:25

Як відключатимуть світло 11 січня: коли не буде електроенергії

19:25

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

19:10

Що потрібно знати про ракету "Орешник" та її вартістьПогляд

19:02

Зустріч із Будановим поставила крапку - хто стане новим міністром юстиції

18:59

Принц Гаррі придумав, як помиритися з королем: деталі плану

18:47

"Відповідає вимогам": Анна Різатдінова вперше розповіла про свого фаворита

18:47

"Може зіграти проти": експерт пояснив, що завадить Путіну захопити Донецьку область

18:28

Тепла стане більше: як зробити рушникосушку гарячою за лічені хвилиниВідео

18:14

Чи існує "Орєшнік" насправді, та чим РФ ударила по Львову: що приховує Кремль ексклюзив

17:42

Виросло на давньому вулкані понад 700 років тому - що це за місто УкраїниВідео

17:28

Спілкування через адвокатів: син Бекхемів зрікся батьків

17:25

Загроза удару "Орєшніком" по Києву: експерт розкрив ймовірний сценарій

17:17

Окупанти скинули бомбу на Слов'янськ: 7 постраждалих, багато руйнуваньФото

16:32

Не так стоїш і не так молишся: церковні заборони, яких не існує

16:29

"Зарано говорити публічно": Зеленський заінтригував заявою про операції СБУ

Реклама
16:26

Квіткова вперше після заручин "спалила" ніжні поцілунки з Бражко

16:11

"Шансів не буде": тривожний прогноз термінів і сценарію завершення війни

15:58

ЗСУ підірвали важливий НПЗ та низку "жирних" цілей — Генштаб розкрив деталі

15:57

Олена-Христина Лебідь показала фігуру після свят і налякала шанувальників

15:33

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

15:33

Гонки Кубка світу з біатлону: де дивитися спринти та естафети онлайн

15:21

Загроза катастрофічного сценарію в енергетиці: розкрито головну проблему

15:05

Як розтопити лід на автівці та не пошкодити скло: безвідмовні способи

15:03

Повернення "Заплутаної історії": хто отримав головні ролі

14:55

Зима покаже свій характер: яка погода очікує Дніпро наступного тижня

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти