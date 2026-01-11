Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зірки

Ви дізнаєтеся:
NASA представило відеоролик, в якому відображена космічна історія, що розтягнулася на сотні років.
Як пише Science Alert, відлік починається з 1604 року, коли вчені по всьому світу помітили на небі яскравий новий об'єкт.
Сьогодні відомо, що тоді людство спостерігало не народження зірки, а вибух білого карлика — наднову.
Після катастрофи в космосі залишилася газово-пилова хмара, що розширюється, яка продовжує змінюватися і в наші дні. Відео зібрано з спостережень, зроблених в різні роки — 2000, 2004, 2006, 2014 і 2025.
Свіжі рентгенівські кадри показують, як залишок наднової Кеплера розвивається навіть через понад 400 років після вибуху.
Дивіться відео — вибух наднової зірки:
Що відомо про новий об'єкт у космосі
Астрономів спантеличив міжзоряний гість — комета 3I/ATLAS. Незважаючи на те, що це лише другий відомий об'єкт за межами Сонячної системи і він виявився значно меншим за очікування, його активність вражає: щосекунди комета викидає в космос близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу, що є рекордом для такого компактного тіла.
Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.
Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їх масою і гравітаційним впливом.
Про джерело: Science Alert
Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідення вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.
