Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зірки

Олексій Тесля
11 січня 2026, 02:31
Після катастрофи в космосі залишилася газово-пилова хмара, що розширюється.
Зафіксовано спалах наднової зірки

Ви дізнаєтеся:

  • Людство спостерігало не народження зірки, а вибух білого карлика
  • У космосі залишилася газово-пилова хмара

NASA представило відеоролик, в якому відображена космічна історія, що розтягнулася на сотні років.

Як пише Science Alert, відлік починається з 1604 року, коли вчені по всьому світу помітили на небі яскравий новий об'єкт.

Сьогодні відомо, що тоді людство спостерігало не народження зірки, а вибух білого карлика — наднову.

Після катастрофи в космосі залишилася газово-пилова хмара, що розширюється, яка продовжує змінюватися і в наші дні. Відео зібрано з спостережень, зроблених в різні роки — 2000, 2004, 2006, 2014 і 2025.

Свіжі рентгенівські кадри показують, як залишок наднової Кеплера розвивається навіть через понад 400 років після вибуху.

Дивіться відео — вибух наднової зірки:

Що відомо про новий об'єкт у космосі

Астрономів спантеличив міжзоряний гість — комета 3I/ATLAS. Незважаючи на те, що це лише другий відомий об'єкт за межами Сонячної системи і він виявився значно меншим за очікування, його активність вражає: щосекунди комета викидає в космос близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу, що є рекордом для такого компактного тіла.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їх масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Science Alert

Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідення вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

Топ-5 джинсів зими 2026: моделі, які підійдуть усім типам фігуриВідео

