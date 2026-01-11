Вражаюче видовище: вчені показали розширення наднової зірки

Після катастрофи в космосі залишилася газово-пилова хмара, що розширюється.

Зафіксовано спалах наднової зірки / Колаж Главред, фото скріншот

Ви дізнаєтеся:

Людство спостерігало не народження зірки, а вибух білого карлика

У космосі залишилася газово-пилова хмара

NASA представило відеоролик, в якому відображена космічна історія, що розтягнулася на сотні років.

Як пише Science Alert, відлік починається з 1604 року, коли вчені по всьому світу помітили на небі яскравий новий об'єкт.

Сьогодні відомо, що тоді людство спостерігало не народження зірки, а вибух білого карлика — наднову.

Після катастрофи в космосі залишилася газово-пилова хмара, що розширюється, яка продовжує змінюватися і в наші дні. Відео зібрано з спостережень, зроблених в різні роки — 2000, 2004, 2006, 2014 і 2025.

Свіжі рентгенівські кадри показують, як залишок наднової Кеплера розвивається навіть через понад 400 років після вибуху.

Дивіться відео — вибух наднової зірки:

Що відомо про новий об'єкт у космосі

