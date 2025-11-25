РФ усю ніч била ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіони

Україна ліквідує наслідки нічного удару. Є загиблі, поранені та пошкоджена інфраструктура.

Стали відомі наслідки атаки РФ на Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Київ і область, Одещину, Чернігівщину та Черкащину

Основна мета удару - енергетична інфраструктура

У ніч на 25 листопада та вранці у вівторок російська армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Наслідки зафіксовані в Києві та низці областей України. Є жертви, постраждалі та руйнування.

За даними моніторингового каналу monitor, ворог атакував ударними БПЛА Київ і Київщину, також Одеську та Чернігівську області. Кілька імітаційних БПЛА перетнули держкордон із Молдовою та Румунією.

Повідомляється, що окупанти запустили щонайменше 4хбалістичні ракети "Іскандер" по Києву та Київщині з Брянської області.

Також армія РФ застосувала близько чотирьох ракет "Кинджал" у напрямку Києва.

Крім того, столицю було атаковано крилатими ракетами морського базування "Калібр".

РФ застосувала щонайменше 10 крилатих ракет, здебільшого наземного базування 9м727-729 "Іскандер-К" по Києву.

"Основною метою ворога була енергетична інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ

За останніми даними, у столиці внаслідок російського удару вже 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина. 18 людей вдалося врятувати.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків і надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб.

У Святошинському районі внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людей поранено. Пожежу ліквідовано.

У Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках і в гаражному кооперативі.

За останніми даними, у Києві вже 14 постраждалих унаслідок атаки ворога.

"Вісьмох людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Загинули 6 жителів Києва", - повідомив мер Кличко.

На Дарниці пошкоджено залізничну станцію. У мережі з'явилися фото наслідків:

Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ

Також відомо, що в Києві РФ вдарила по логістичному центру продуктових супермаркетів.

Наслідки атаки на Київ / Фото: t.me/dsns_kyiv

Наслідки атаки на Київ / Фото: t.me/dsns_kyiv

Атака на Київщину

Як повідомив начальник КОВА Микола Калашник, у Київській області під удар потрапили житлові будинки та об'єкти енергетики.

Постраждали четверо жителів області.

У Білій Церкві ушкодження отримала дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами її госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Броварському районі травмовано три людини:

жінка 63 років із закритою раною руки госпіталізована до місцевої лікарні;

жінку 69 років госпіталізовано до лікарні з різаними ранами плеча, гомілки та живота;

у чоловіка 1989 року народження осколками посічено обличчя.

У Білоцерківському районі пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень і виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль.

Усі оперативні служби працюють на місцях ворожих атак.

Атака на Черкаську область

Черкаська область також була під ударом РФ.

По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. У межах регіону знешкоджено 15 російських БПЛА, повідомили в Черкаській ОВА.

"Обійшлося без травмованих. Це найголовніше. Однак у Черкаському районі внаслідок падіння ворожого БПЛА виникла пожежа. Вогнем знищено житловий будинок. Вибуховою хвилею вибило вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні", - йдеться в повідомленні.

Працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває.

Атака на Одеську область

На Одещині внаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей.

"Учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури", - повідомили в ДСНС.

Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, додали рятувальники. Інформація уточнюється.

Ракетно-доновий удар по Києву 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

У ДСНС повідомили подробиці нічної атаки РФ на Київ.

Унаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту.

Інші новини:

