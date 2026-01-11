'Залишається під контролем росіян': у ДПСУ розкрили ситуацію на Сумщині

Демченко зауважив, що наразі окупанти утримують лише окремі позиції.

Головне із заяви речника ДПСУ:

Росіяни продовжують контролювати населений пункт Грабовське

ЗСУ активно завдають ударів по противнику

Ситуація на Сумщині залишається контрольованою

Російські окупаційні війська продовжують контролювати населений пункт Грабовське в Сумській області, але розширити зону бойових дій їм не вдалося. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу Ми – Україна.

За його словами, українські захисники - військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ - активно завдають ударів по противнику, щоб зменшити його чисельність та не дати просуватися далі.

Він підкреслив, що в боях на Сумщині беруть участь як оператори безпілотників, так і піхотні підрозділи, що вступають у стрілецькі сутички з окупантами.

"Якщо говорити про Сумщину і в тому числі по напрямку населеного пункту Варачине, там раніше противник у такий же спосіб намагався штурмувати, до прикладу, позиції підрозділів ДПСУ. Також він здійснював подібні дії нещодавно і по напрямку населеного пункту Миропілля", - розповів Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що завдяки діям українських військових росіяни не змогли розширити свій контроль на інших напрямках і наразі утримують лише окремі позиції.

Він підсумував, що ситуація на Сумщині залишається контрольованою, а українські захисники продовжують завдавати точкових ударів по противнику, щоб стримувати його просування.

Росіяни можуть спробувати прорвати кордон

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що в Сумській області російські війська контролюють 230 кв км, але є загроза, що вони спробують розширити цю зону.

На його думку, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.

"Є загроза початку боїв у всіх областях України, які межують з Росією, насамперед це стосується Чернігівської області", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, загальні темпи просування російських військ на фронті суттєво знизилися й наразі становлять близько 7 квадратних кілометрів на добу.

В Угрупованні військ "Курськ" повідомили, що хоча окупанти намагаються розширити зону окупації на Сумщині, та наразі мова про захопленням армією РФ Андріївки не йде.

Офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак" заявив, що на сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія суттєво наростила інтенсивність бойових дій. Кількість штурмових груп зросла у два-три рази.

