"На волосині": Кислиця розкрив, що саме стало "пусковим гачком" напруги в Женеві

Руслан Іваненко
24 листопада 2025, 20:32
Українська та американська делегації відновили діалог у Женеві після напруженого початку переговорів.
Кислица, Рубио, Ермак
Спільні зусилля України та США допомогли подолати початкову кризу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sergiy.grau, скріншот

Коротко:

  • Переговори України та США у Женеві завершилися успішно
  • Початок зустрічі був дуже напружений через витоки інформації
  • Двогодинні переговори знизили напруження та відновили діалог

Переговори української та американської делегацій у Женеві завершилися успішно, хоча спочатку зустріч ледь не зірвалася через напружену атмосферу.

Як повідомив виданню Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, у неділю вранці атмосфера у Женеві була "дуже напружена". Американська сторона прибула розчарованою через витоки інформації в ЗМІ та публічні дискусії щодо походження першого проєкту пропозиції.

"Перші години були абсолютно... на волосині", – розповів Кислиця.

Двогодинний діалог, що змінив перебіг зустрічі

За його словами, майже дві години переговорів між очільником української делегації Андрієм Єрмаком і представниками США дозволили знизити напруження та повернутися до продуктивного діалогу.

"Врешті-решт ми змогли піти до місії США і розпочати реальні переговори", – додав він.

Стратегічне значення домовленостей

Кислиця підкреслив стратегічне значення зустрічі.

"Основним досягненням у Женеві є те, що нам вдалося зберегти працездатне партнерство і діалог з американцями", – зазначив він.

Він також відзначив стійкість партнерства обох сторін попри медійний ажіотаж і активну реакцію у соцмережах: "Попри ажіотаж у ЗМІ та бурхливу реакцію в соціальних мережах, обидві сторони продемонстрували, що партнерство є міцним і здатним створити життєздатний документ для лідерів".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Що означатиме для України ухвалення плану Трампа — оцінка аналітика

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок у коментарі для Главреду зазначив, що пропозиції щодо фактичного ультиматуму Україні в питаннях "мирної угоди" зʼявилися не випадково. На його думку, зараз посилюється політичний тиск як на Київ, так і на Володимира Путіна, аби схилити сторони до замороження війни.

Експерт наголошує, що навіть фіксація конфлікту на поточній лінії фронту стала б для української влади серйозним репутаційним ударом. При цьому він підкреслив: ситуація для Києва була б суттєво кращою, якби союзники надавали достатню та своєчасну військову підтримку.

За словами Клочка, зовнішньополітичні підходи змінилися після приходу Дональда Трампа.
"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон – йому на це глибоко наплювати. Абсолютно. Так само, як і багатьом європейцям. Зате для України це питання принципове", – підкреслив аналітик.

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває у критичному моменті та відчуває значний політичний тиск. За його словами, Київ разом із міжнародними партнерами працює над конкретними кроками, здатними наблизити завершення війни. Водночас Росія продовжує висувати вимоги, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, що Україна не погодиться на жодні умови, які передбачають визнання російської окупації, вето на її зовнішньополітичний курс або обмеження Збройних сил. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на IV Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи у Стокгольмі.

також Росія отримала один із варіантів мирного плану, розробленого США, але конкретні переговори щодо нього не проводилися. Європейський варіант Кремлю "не підходить". Про це заявив помічник кремлівського лідера Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

01:08Війна
БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

00:43Війна
РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

23:50Війна
Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Тиграм - загроза, Мавпам - депресія

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Тиграм - загроза, Мавпам - депресія

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Ворог вклинюється у тил: експерт розкрив, яка ділянка фронту опинилася під загрозою

