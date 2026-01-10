Рус
Син Кадирова пригрозив "знайти скрізь" і викрасти Зеленського

Руслана Заклінська
10 січня 2026, 23:04
Син глави Чечні, який у свої юні роки вже керує безпекою Чечні, заявив, що готовий реалізувати "сценарій Мадуро" в Україні.
Син Кадирова пригрозив 'знайти скрізь' і викрасти Зеленського
Син Кадирова пригрозив Зеленському / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/RKadyrov_95

Коротко:

  • Син Кадирова пригрозив Зеленському викраденням
  • Адам Кадиров готовий це зробити за наказом свого батька або Путіна
  • Кадиров-молодший апелює до "сценарію Мадуро"

Син глави Чечні 18-річний Адам Кадиров пригрозив президентові України Володимиру Зеленському викраденням і примусовим доправленням до Грозного. Про це пишуть росЗМІ та Вісті Чеченської республіки.

Адам Кадиров, який попри юний вік уже обіймає посади помічника голови Чечні та секретаря місцевої ради безпеки, заявив, що готовий затримати Зеленського за аналогією з тим, як американські служби діяли щодо лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Якщо верховний головнокомандувач Володимир Володимирович Путін чи мій батько скажуть слово, ми знайдемо тебе скрізь і це лише питання часу. Ми не оголошуватимемо операцій. Ми просто приїдемо та заберемо тебе", - заявив Кадиров-молодший.

Син глави Чечні додав, що Зеленського нібито планують привезти до Грозного "не як президента, а як військового злочинця".

Що спровокувало істерику в Грозному

Потік погроз від родини Кадирових почався після заяви Володимира Зеленського. Президент України припустив, що США могли б здійснити операцію проти самого Рамзана Кадирова, подібну до тієї, що була реалізована проти Мадуро. Зеленський зазначив, що такий крок міг би змусити Путіна замислитися.

Сам Рамзан Кадиров раніше вже відреагував на ці слова черговою порцією образ, назвавши українського лідера "скоморохом". Тепер до "дипломатії" підключили й сина, чия кар'єра в Чечні розвивається на тлі чуток про важку хворобу його батька.

Чим обернеться ліквідація Кадирова - думка експертки

Політична аналітикиня Ольга Курносова зазначає, що здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова останніми місяцями помітно погіршується. За її словами, летальний фінал є цілком імовірним, що може призвести до усунення його від влади.

Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, Кадиров продовжує керувати Чечнею, намагаючись забезпечити передачу влади своєму синові Адаму. Однак Кремль не підтримує такий сценарій і може призначити власного кандидата.

Курносова наголошує, що у разі зміни влади це може спричинити суттєві зміни не лише в Чечні, а й на Північному Кавказі, а також у ширшому масштабі - серед інших мусульманських республік Росії.

Ситуація в Чечні - новин за темою

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня 2025 року Чечню атакували невідомі дрони. Сильно постраждала будівля ФСБ в Ачхой-Мартані та об’єкти полку "Ахмат" у Гудермесі.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про "жорстку помсту" Україні після удару по висотках у центрі Грозного 5 грудня. У відеозверненні він пообіцяв відповідь "відзавтра і протягом тижня".

Як повідомляв Главред, Кадирова терміново госпіталізували в Москві в ніч із 24 на 25 грудня через погіршення самопочуття під час поїздки на засідання Держради РФ. Його доправили до Центральної клінічної лікарні УСП РФ, після чого Кадиров повернувся додому і не з’являвся на публіці.

Читайте також:

Про джерело: Вісті Чеченської республіки

Вісті Чеченської республіки — це державне загально‑політичне видання Чеченської Республіки. Воно виходить на російській мові та є одним із основних медіа в регіоні, що висвітлює політичне, соціальне та економічне життя республіки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні Володимир Зеленський Рамзан Кадиров Ніколас Мадуро
Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Трамп вже "покарав" Путіна: експерт розповів, якою буде реакція США на Орешник

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Кремль зміщує акцент на новий напрямок: яке місто опинилося під загрозою

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

