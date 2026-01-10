Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

РФ намагається за одну ніч знищити максимальну кількість об'єктів, каже Іван Ступак.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-dronov-i-raket-eks-sotrudnik-sbu-o-celyah-i-srokah-novyh-udarov-rf-10731263.html Посилання скопійоване

РФ планує масовані обстріли України / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Головне із заяв Ступака:

РФ розраховує вибивати українську енергетичну інфраструктуру

Прогнозовано ймовірні терміни масових обстрілів України

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак прокоментував питання про те, що вікно можливостей для завершення війни може відкритися в лютому 2026 року.

"Я б сказав, що після березня 2026-го. До кінця березня РФ розраховує вибивати нашу інфраструктуру. Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"Тому на одну якусь теплоцентраль за раз можуть прилетіти 40 безпілотників і десяток ракет. Не один-два безпілотники, а масований і жорсткий удар, коли по об'єкту немов проходять праскою", - зазначив він.

/ Главреда

При цьому співрозмовник також спрогнозував ймовірні терміни масових обстрілів України.

"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - додав Ступак.

Експерт попередив про загрозу нових ударів РФ

Екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що ворог продовжує накопичувати ракети і безпілотники. Він зазначив, що це може свідчити про наміри найближчим часом провести нові масовані удари.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ цинічно атакувала два судна в порту Одеської області. РФ завдала удару по двох цивільних суднах, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше - до Одеси.

Нагадаємо, що пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури. Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орешником".

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред