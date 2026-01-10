Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

Головне із заяв Ступака:
- РФ розраховує вибивати українську енергетичну інфраструктуру
- Прогнозовано ймовірні терміни масових обстрілів України
Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак прокоментував питання про те, що вікно можливостей для завершення війни може відкритися в лютому 2026 року.
"Я б сказав, що після березня 2026-го. До кінця березня РФ розраховує вибивати нашу інфраструктуру. Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.
"Тому на одну якусь теплоцентраль за раз можуть прилетіти 40 безпілотників і десяток ракет. Не один-два безпілотники, а масований і жорсткий удар, коли по об'єкту немов проходять праскою", - зазначив він.
При цьому співрозмовник також спрогнозував ймовірні терміни масових обстрілів України.
"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - додав Ступак.
Експерт попередив про загрозу нових ударів РФ
Екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що ворог продовжує накопичувати ракети і безпілотники. Він зазначив, що це може свідчити про наміри найближчим часом провести нові масовані удари.
Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
