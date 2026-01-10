Рус
Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ

Олексій Тесля
10 січня 2026, 22:40
РФ намагається за одну ніч знищити максимальну кількість об'єктів, каже Іван Ступак.
обстріл, Мусієнко
РФ планує масовані обстріли України / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Головне із заяв Ступака:

  • РФ розраховує вибивати українську енергетичну інфраструктуру
  • Прогнозовано ймовірні терміни масових обстрілів України

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак прокоментував питання про те, що вікно можливостей для завершення війни може відкритися в лютому 2026 року.

"Я б сказав, що після березня 2026-го. До кінця березня РФ розраховує вибивати нашу інфраструктуру. Вона бачить, наскільки ми вразливі, і змінила тактику обстрілів", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт каже, що раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

"Тому на одну якусь теплоцентраль за раз можуть прилетіти 40 безпілотників і десяток ракет. Не один-два безпілотники, а масований і жорсткий удар, коли по об'єкту немов проходять праскою", - зазначив він.

Десятки дронів і ракет: екс-співробітник СБУ про цілі та терміни нових ударів РФ
/ Главреда

При цьому співрозмовник також спрогнозував ймовірні терміни масових обстрілів України.

"Так що до кінця березня, поки стоять холоди, Росія не позбавить себе можливості знищити нашу енергетичну інфраструктуру. А ось після березня вже можна буде про щось говорити", - додав Ступак.

Експерт попередив про загрозу нових ударів РФ

Екс-заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що ворог продовжує накопичувати ракети і безпілотники. Він зазначив, що це може свідчити про наміри найближчим часом провести нові масовані удари.

Раніше повідомлялося про те, що РФ цинічно атакувала два судна в порту Одеської області. РФ завдала удару по двох цивільних суднах, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше - до Одеси.

Нагадаємо, що пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури. Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орешником".

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України ракетний удар Іван Ступак
