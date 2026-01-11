"Живий реквізит": окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині

Дітей організовано вивозили з населених пунктів ВОТ у місця, які знаходяться в зоні досяжності артилерії та безпілотників.

https://glavred.net/war/zhivoy-rekvizit-okkupanty-sgonyayut-deney-k-linii-fronta-na-luganshchine-10731281.html Посилання скопійоване

Окупанти зганяють дітей до лінії фронту на Луганщині / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

Як окупанти використовують дітей

Що загрожує дітям, які відмовляються

На Луганщині окупанти організували релігійні молебні поблизу лінії фронту за участю дітей.

Росіяни намагаються створити пропагандистські кадри з військовими та церковною символікою, ігноруючи реальні ризики для життя неповнолітніх, повідомляє Центр національного опору.

відео дня

За даними ЦНС, РФ свідомо залучила дітей з тимчасово окупованих територій Луганщини до релігійних заходів у прифронтовій зоні.

Дітей організовано вивозили з населених пунктів ТОТ в місця, які знаходяться в зоні досяжності артилерії і безпілотників, і змушували брати участь в богослужіннях і зйомках.

Дітей використовували як "живий реквізит" - поруч з військовими, під час молитви і для пропагандистських фото і відео. Частину неповнолітніх перевозили автобусами через школи і "патріотичні" організації, без реальної згоди батьків.

Особливу роль відігравали священики, підконтрольні окупаційній адміністрації. Вони супроводжували дітей, благословляли військових і виправдовували присутність неповнолітніх риторикою про "єдність" і "служіння" армії, фактично стаючи співучасниками мілітаризації дитинства.

Відмова дітей від участі фіксується окупаційною владою і може мати наслідки для сімей, від тиску на батьків до проблем у школах.

"Окупаційна влада свідомо піддає дітей смертельній небезпеці, перетворюючи їхнє життя на інструмент інформаційного ефекту. Війна подається як "норма" для неповнолітніх, а пропагандистські кадри з передової та церковними символами замінюють реальну турботу про їхню безпеку", - зазначили в ЦНС.

Незаконна депортація українських дітей - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна за ймовірну причетність до військового злочину, а саме незаконної депортації населення і незаконної передачі дітей з окупованих районів України в РФ.

Крім того, в США видалили інформацію про 30 тисяч українських дітей, яких незаконно депортувала РФ. США припинили фінансування групи дослідників Єльського університету, яка займалася пошуком і поверненням додому депортованих українських дітей, після чого зникли докази військових злочинів країни-агресора Росії на 26 мільйонів доларів.

Нагадаємо, РФ запропонувала Україні обміняти російських окупантів на українських дітей. Заступник спікера Генсека ООН Фархан Гак зазначив, що діти та інші цивільні особи не можуть бути використані як об'єкт торгу.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Центр національного опору Створений Силами спеціальних операцій з навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в рамках Закону "Про основи національного опору", який набрав чинності в січні 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред