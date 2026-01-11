Київ під масованою атакою: у столиці та області гримлять вибухи

В ніч на 11 січня Київ знову опинився під атакою безпілотних літальних апаратів. Про наближення дронів повідомили в Повітряних силах України.
У столиці та області лунають вибухи - за інформацією від КГВА, сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Як повідомляють моніторингові канали, станом на 1:31 до 10 БПЛА летять у напрямку Василькова.
Станом на 1:35 у небі над київщиною залишилося 2 Шахеди. Ще 4- по держкордону з Білоруссю у напрямку Київщини.
Раніше повідомлялося про те, що РФ цинічно атакувала два судна в порту Одеської області. РФ завдала удару по двох цивільних суднах, одне з яких прямувало до порту Чорноморськ, інше - до Одеси.
Нагадаємо, що пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури. Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орешником".
Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.
