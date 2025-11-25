Ситуація загострюється: РФ хоче оточити Мирноград і перерізати ключовий маршрут - ДШВ

Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

РФ хоче перерізати логістику / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ДШВ

Що відомо:

Росіяни намагаються перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом

Українські сили стримують ворога в районі Красного Лимана та посилюють оборону Мирнограда

38 бригада морпіхів взяла в полон чотирьох штурмовиків

Російські підрозділи активізували наступальні дії на Донеччині, намагаючись перерізати ключову логістичну артерію між Покровськом і Мирноградом. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ в своєму Telegram.

Намір оточити агломерацію

У ДШВ зазначають, що характер пересування російських сил свідчить про спробу найближчим часом відрізати сухопутне сполучення між двома містами. Окупанти рухаються в напрямку населених пунктів Рівне та Світле, що може стати підготовкою до часткового або повного оточення агломерації.

Українські десантно-штурмові підрозділи стримують ворога в районі Красного Лимана, де росіяни намагаються просунутися малими піхотними групами. За даними військових, противник діє цілодобово, активно використовуючи повітряні дрони для коригування руху та розвідки.

На півночі Мирнограду окупанти намагаються штурмувати місто невеликими групами, паралельно накопичуючи живу силу на південному напрямку. Українські сили посилюють оборону, щоб не допустити прориву.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

На північному сході міста бійці 38 окремої бригади морської піхоти взяли в полон чотирьох російських штурмовиків. Троє з них - колишні ув’язнені, мобілізовані після підписання контрактів.

Полонені розповіли, що перед штурмом чотири дні жили у підвалі покинутої будівлі в сусідньому населеному пункті без їжі та води. Після затримання українські військові надали їм необхідну допомогу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Куди можуть піти окупанти після Покровська – прогноз експерта

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, у разі можливого захоплення Покровська російськими окупантами під загрозою опиняться ще п’ять українських міст.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Після нього загарбники, найімовірніше, рухатимуться на Добропілля, а далі — на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ", — зазначає експерт.

Він пояснює, що такий наступ має на меті відрізати постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації із заходу.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, на Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України утримують певні рубежі в північній частині Покровська на Донеччині, а також контролюють позиції південніше залізниці, які є важливими для подальшої деокупації.

Попри тиск російських окупантів, як повідомив головнокомандувач Сирський, українським бійцям вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, в проміжку з кінця серпня по жовтень цього року.

