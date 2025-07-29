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Україна і світ зануряться на 6 хвилин в темряву: що станеться і чи є небезпека

Даяна Швець
29 липня 2025, 20:10
706
Довга тривалість такого явища зумовлена близькістю Місяця до Землі.
солнечное затмение, украина, земля
Затемнення, яке не можна пропустити / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Що відомо про найдовше затемнення століття
  • Де буде видно затемнення 2027 року

2 серпня 2027 року людство стане свідком одного з найграндіозніших астрономічних видовищ XXI століття - повного сонячного затемнення, яке триватиме рекордні 6 хвилин і 22 секунди. Це буде найдовше затемнення на суходолі в період між 2009 і 2114 роками. Подія вже отримала поетичну назву "Велике затемнення Північної Африки", повідомляє Главред із посиланням на Dailygalaxy.

Де буде видно затемнення?

Унікальне явище можна буде спостерігати в різних регіонах - від південної частини Європи до Близького Сходу. Ймовірно, в Україні можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.

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Найкращі умови прогнозують у стародавньому місті Луксор в Єгипті. Саме там тривалість повної фази затемнення сягне майже максимуму - 6 хвилин і 20 секунд.

Затемнення почне свій шлях із Північної Атлантики, після чого тінь Місяця рухатиметься через:

  • південну Іспанію (Кадіс, Таріфа),
  • Гібралтар,
  • північну частину Марокко,
  • Алжир,
  • Туніс (місто Сфакс — 5 хв 41 сек затемнення),
  • Лівію,
  • Єгипет (особливо Луксор),
  • Саудівську Аравію та Ємен, а завершиться в акваторії Індійського океану.

Загалом це рідкісне явище зможуть побачити приблизно 89 мільйонів осіб.

Такою тривалістю затемнення ми завдячуємо кільком природним факторам:

  • по-перше, Місяць у цей момент буде на мінімальній відстані до Землі, що дозволить його тіні затінити більшу площу;
  • по-друге, явище припадає на екваторіальну зону, де видимість затемнення максимальна.

До речі, нещодавно також розповідалося, який рік був найгіршим в історії людства, йдеться про найтемніший 536 рік н.е.

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Про джерело: Daily Galaxy

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