Історичний крок: Україна і США підписали меморандум про копалини

Українська та американська команди готують створення Фонду інвестицій у відновлення України.

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Україна та США підписали меморандум щодо угоди про копалини / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

Київ і Вашингтон підписали меморандум щодо угоди про копалини

Меморандум не є остаточною угодою, а лише передує їй

Триває підготовка документа про створення Фонду інвестицій у відновлення України

У четвер, 18 квітня, українська та американська сторони підписали меморандум, що підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство між двома країнами. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна та Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який підтверджує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, що буде вигідна обом нашим народам", - написала вона у Facebook.

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За її словами, готується створення Фонду інвестицій у відновлення України. Наразі сторони працюють над документом.

"Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів - саме з цією метою команди працюють над документом", - ідеться в повідомленні.

Міністр підкреслила, що попереду ще фіналізувати текст Угоди та підписати її.

"А далі - ратифікація парламентами", - додала Свириденко.

​Що передбачала рамкова угода між Україною та США щодо надр ​ / Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини

Як повідомляв Главред, США пом'якшили свої вимоги в переговорах щодо угоди про доступ до українських корисних копалин, і документ можуть підписати вже цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Українська сторона передала Вашингтону свої пропозиції під час чергового етапу технічних консультацій, зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, яка також очолює Мін'юст.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працює з американською стороною у форматі онлайн щодо меморандуму про корисні копалини. Меморандум може бути підписаний 17 квітня.

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