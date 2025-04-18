У Харкові, Дніпрі та Сумах пролунали вибухи, РФ атакувала дронами і ракетами

Окупанти вдарили балістикою по густонаселеному району Харкова. У Сумах три Шахеди влучили в один об'єкт.

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Вранці 18 квітня РФ атакувала Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

У Харкові РФ вдарила ракетами по житлових будинках

У Сумах росіяни влучили в об'єкт промисловості

У Дніпрі прогриміли вибухи

Уранці п'ятниці, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах.

Відомо, що окупанти вдарили балістикою по густонаселеному району Харкова. У Сумах три Шахеди влучили в один об'єкт. Щодо Дніпра, то Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для міста.

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Ракетний обстріл Харкова

Уранці 18 квітня в Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, окупанти застосували балістичні ракети з касетними зарядами, тому площа ураження така велика. За попередньою інформацією, постраждали 15 багатоквартирних будинків.

Унаслідок атаки одна людина загинула. Поранено 28 осіб. Серед постраждалих двоє дітей: 4 роки і 2,8 року.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару відбулося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі.

Оновлено. Станом на 07:10 вже відомо про 54 поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову, повідомив Терехов.

"На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані", - уточнив Синєгубов.

Постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних обійсть.

Атака на Суми

Уранці 18 квітня російська армія атакувала об'єкт промисловості в Сумах. Одна людина загинула, ще одна - звернулася по допомогу до медиків. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

За його інформацією, усі три БпЛА влучили в одне приміщення. Будівля пошкоджена, зруйновано дах.

Дивіться відео - Артем Кобзар розповів про наслідки атаки РФ на Суми:

Удар по Дніпру

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи в Дніпрі сьогодні вранці.

"Дніпро. Голосно. Вся інформація згодом. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - написав він у Telegram.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, російські війська застосовують проти України дрони-камікадзе типу Шахед з отруйними речовинами. В одному з ворожих БпЛА виявили капсулу з високотоксичним іритантом. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

В Інституті вивчення війни заявили, що РФ може посилити удари по Україні.

Тим часом в Україні вперше показали дрон-перехоплювач, який збиває Шахеди. Його вже активно застосовують Сили оборони. Дрон вражає цілі на висоті до 5 км і розвиває швидкість до 200 км/год.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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