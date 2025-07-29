РФ нафантазувала 'секретні вибори президента України' в Альпах - відповідь ГУР

Росіяни розпочали активну інформаційну кампанію з дезінформації 29 липня 2025 року за наказом Кремля.

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ГУР розставило крапки над "і" щодо "секретних виборів президента України" / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/Zaluzhnui, УНИАН

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Росія поширила фейк про нібито "таємні вибори президента України" в Альпах

Його вигадав директор СЗР РФ Наришкін

Мета фейку - посилити напругу та недовіру всередині України

Російська Служба зовнішньої розвідки поширила неправдиву інформацію про нібито таємні вибори президента України, які відбулися в Альпах. Мета такого фейку - посилити внутрішню напругу в Україні та створити атмосферу недовіри серед населення і керівництва країни. Про повідомило ГУР України.

СЗР РФ нафантазувала, що у Альпах нібито відбулася секретна зустріч представників США і Великої Британії з українськими високопосадовцями: керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, начальником ГУР Кирилом Будановим та послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

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Росіяни вигадали, що на цій зустрічі країни Заходу "вирішили висунути Валерія Залужного на посаду президента України". У СЗР цю вигадку назвали "виборами президента України" на альпійському курорті.

Реакція ГУР

Українська розвідка різко спростувала цю інформацію і назвала "склепаним на коліні" фейком, який вигадав директор СЗР Росії Сергій Наришкін. Російські пропагандисти найвищих рангів разом із численними підконтрольними кремлівськими ЗМІ масово поширили цю дезінформацію.

"29 липня 2025 року за наказом з Кремля спецслужби Росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні", - йдеться у повідомленні ГУР.

За даними ГУР, подібні вкиди мають кілька цілей:

посилити суспільну напругу та розкол у середині України;

викликати недовіру між військово-політичним керівництвом країни;

відволікти громадськість від ключової теми війни, переключивши увагу на нібито "вибори";

спровокувати внутрішній розбрат і знизити здатність України ефективно чинити опір російській агресії.

Крім цього, російська розвідка поширила черговий фейк про нібито причетність одного з військовослужбовців ГУР до наркоторгівлі. Як наголосили в ГУР, ця інформація також є абсолютно неправдивою.

Дезінформація РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно російські пропагандисти поширили фейк про нібито ініціативу віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної заборонити виїзд жінок 18–27 років за кордон і підтримку цієї ідеї Верховною Радою. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, ця інформація - вигадка, а подібних заяв чи законодавчих ініціатив не існує.

Також Росія намагається розхитати ситуацію в Україні, використовуючи невдоволення через закон №12414, щоб підірвати опір і послабити підтримку Заходу. Ворог може влаштовувати провокації та поширювати дезінформацію.

Крім цього, через виснаження власних ресурсів Кремль хоче залучити інженерні війська Лаосу для "розмінування" Курської області. Йдеться про відправку до 50 саперів та реабілітацію поранених російських військових.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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