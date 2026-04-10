"Ми спостерігаємо": Міноборони Британії заявило про зрив таємної операції РФ в океані

Коротко:
- Лондон зафіксував зростання російської активності в Північній Атлантиці
- Джон Хілі звернувся з попередженням до диктатора Путіна
Лондон попередив Москву про можливі серйозні наслідки у разі подальших загроз підводній інфраструктурі країни в Атлантиці. Також британська влада розкрила подробиці зірваної операції. Про це повідомляє Sky News.
Глава оборонного відомства Джон Хілі зазначив, що Велика Британія зафіксувала посилення активності Росії в північній частині Атлантичного океану.
За його словами, операції з протидії російським підводним човнам тривали понад місяць і передбачали участь понад 500 британських військовослужбовців. Наразі вони завершені.
Хілі підкреслив, що зробив цю заяву, щоб звернути увагу на дії Росії в цьому регіоні. Він також адресував попередження диктатору Володимиру Путіну, заявивши, що британська сторона уважно стежить за тим, що відбувається.
"Ми спостерігаємо за вашою активністю поблизу наших кабелів і трубопроводів. Будь-які спроби завдати їм шкоди будуть припинені і призведуть до серйозних наслідків", - заявив міністр.
Заяви Міноборони Британії - головне
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив про намір стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік має стати "роком закінчення цієї жахливої війни".
Міністр оборони Великої Британії допустив можливість викрадення та затримання російського диктатора і військового злочинця Путіна для притягнення його до відповідальності за військові злочини, як це нещодавно сталося з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.
Велика Британія виділить 270 млн доларів на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні.
Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk.
Про джерело: Sky News
Sky News — британський 24-годинний новинний телеканал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка, у свою чергу, є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно знаходиться у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (у тому числі в міжнародних готельних мережах). Аудиторія оцінюється в 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
