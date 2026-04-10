"Ми спостерігаємо": Міноборони Британії заявило про зрив таємної операції РФ в океані

Москва намагалася створити загрозу для британської підводної інфраструктури в Атлантичному океані.

https://glavred.net/world/my-nablyudaem-minoborony-britanii-zayavilo-o-sryve-taynoy-operacii-rf-v-okeane-10755614.html Посилання скопійоване

Міноборони Великої Британії заявило про зрив таємної операції РФ в океані / колаж: Главред, фото: instagram.com/johnhealeymp, RIA_Kremlinpool

Коротко:

Лондон зафіксував зростання російської активності в Північній Атлантиці

Джон Хілі звернувся з попередженням до диктатора Путіна

Лондон попередив Москву про можливі серйозні наслідки у разі подальших загроз підводній інфраструктурі країни в Атлантиці. Також британська влада розкрила подробиці зірваної операції. Про це повідомляє Sky News.

Глава оборонного відомства Джон Хілі зазначив, що Велика Британія зафіксувала посилення активності Росії в північній частині Атлантичного океану.

відео дня

За його словами, операції з протидії російським підводним човнам тривали понад місяць і передбачали участь понад 500 британських військовослужбовців. Наразі вони завершені.

Хілі підкреслив, що зробив цю заяву, щоб звернути увагу на дії Росії в цьому регіоні. Він також адресував попередження диктатору Володимиру Путіну, заявивши, що британська сторона уважно стежить за тим, що відбувається.

"Ми спостерігаємо за вашою активністю поблизу наших кабелів і трубопроводів. Будь-які спроби завдати їм шкоди будуть припинені і призведуть до серйозних наслідків", - заявив міністр.

Заяви Міноборони Британії - головне

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив про намір стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британських військових в Україні після укладення мирної угоди. На його переконання, 2026 рік має стати "роком закінчення цієї жахливої війни".

Міністр оборони Великої Британії допустив можливість викрадення та затримання російського диктатора і військового злочинця Путіна для притягнення його до відповідальності за військові злочини, як це нещодавно сталося з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

Велика Британія виділить 270 млн доларів на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні.

Великобританія підтвердила поставку Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і двох прототипів систем Gravehawk.

Про джерело: Sky News Sky News — британський 24-годинний новинний телеканал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка, у свою чергу, є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно знаходиться у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (у тому числі в міжнародних готельних мережах). Аудиторія оцінюється в 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред