Установка оснащена потужним лазером, який здатний пропалювати корпус ворожих безпілотників і таким чином знешкоджувати їх.

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Україна використовує нові технології для боротьби з дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Впроваджуються нові технології боротьби з ракетами та безпілотниками РФ

Лазер здатний пропалювати корпус ворожих безпілотників

Росія продовжує збільшувати арсенал повітряних засобів ураження, що використовуються для атак на Україну. У відповідь українська сторона вдосконалює протиповітряну оборону та впроваджує нові технології боротьби з ракетами та безпілотниками.

Однією з таких розробок стала лазерна установка "Блиск" від компанії Carmine Sky. Як повідомляє BBC, ця система є унікальною розробкою не тільки для України, але й у світовому масштабі. Наша країна увійшла до числа небагатьох держав, що мають у своєму розпорядженні подібний засіб ППО.

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На початку листопада 2026 року в Києві компанія Carmine Sky, що займається приватною протиповітряною обороною, вперше поставила "Блиск" на бойове чергування. Установка оснащена потужним лазером, який здатний пропалювати корпус ворожих безпілотників і таким чином знешкоджувати їх.

До появи української розробки в бойових умовах випробували лише одну подібну систему - ізраїльську Iron Beam. У 2023 році вона успішно перехопила мінометний снаряд, випущений з території Лівану.

За перші дні експлуатації "Блиск" ще не встиг знищити жодної цілі. Це пояснюється погодними умовами в столиці: хмарність і туман суттєво знижують ефективність лазерної зброї.

За інформацією представника Carmine Sky, установка здатна вражати повітряні об’єкти на відстані до одного кілометра.

"Лазер "Блиск" працює шляхом випромінювання енергетичного променя потужністю 4 кВт, який може ефективно пропалити корпус будь-якого літального апарата, такого як "Шахед" і "Герань", - пояснили розробники.

Принцип роботи системи полягає у виявленні та захопленні повітряної цілі з подальшим наведенням лазерного променя. Для знищення невеликого FPV-дрона достатньо частки секунди. У випадку з "Шахедом" процес займає кілька секунд, оскільки його корпус має більш складний захист із кількох шарів різних матеріалів, включаючи гуму.

У Carmine Sky також повідомили про розробку цілої серії лазерних комплексів. На думку представників компанії, такі системи не тільки економічно вигідніші за традиційні засоби ураження, але й становлять меншу небезпеку для оточуючих порівняно із зенітними турелями.

Росія збільшує кількість баз для запуску дронів

Росія планує розширити мережу майданчиків для запуску ударних безпілотників з 8 до 20, щоб посилити атаки на Україну. Зокрема, нову базу облаштовують у Міллерово Ростовської області для запуску реактивних дронів. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

За його словами, розширення інфраструктури пов’язане з планами РФ наростити виробництво безпілотників: близько 3000 реактивних апаратів і 2500 поршневих "Шахедів".

"Росіяни дійшли висновку, що їм потрібно побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть запускати проти нас", - пояснив Криволап.

Експерт додав, що ці розрахунки не враховують безпілотники-імітатори "Гербера", які російські військові використовують для розвідки, відволікання ППО та створення перешкод.

Раніше "Главред" повідомляв, що російські окупанти почали активніше застосовувати ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. За останні кілька діб такі БПЛА було зафіксовано на різних напрямках фронту.

Як повідомлялося, РФ проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить великий бойовий заряд.

Нагадаємо, Росія модернізувала "Герань-5". За даними ГУР, модернізована "Герань-5" під час маневру розганяється до 1000 км/год, а її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Дальність польоту дрона становить 1000 км, а бойова частина важить 90 кг.

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