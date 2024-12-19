Британія оголосила пакет військової допомоги Україні на $286 млн: що до нього увійде

Україна закликала союзників підтримати її як на полі бою, так і дипломатично перед потенційними переговорами з Росією.

https://glavred.net/world/britaniya-obyavila-paket-voennoy-pomoshchi-ukraine-na-286-mln-chto-v-nego-voydet-10623575.html Посилання скопійоване

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Стало відомо, що до нього увійде

Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Як повідомляє Reuters, Україна закликала союзників підтримати її як на полі бою, так і дипломатично перед потенційними переговорами з країною-агресором Росією. Зазначається, що українські війська виснажені й перебувають у меншості вздовж лінії фронту протяжністю 1170 км.

відео дня

Що увійде в новий пакет британської допомоги

92 мільйони фунтів стерлінгів (близько 116 млн доларів) з нового пакета допомоги підуть на кошти для посилення Військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.

68 млн фунтів стерлінгів (близько 85,5 млн доларів) витратять на засоби протиповітряної оборони, включно з радарами, наземними засобами для приманки і системами радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

26 млн фунтів стерлінгів (близько 32,7 млн доларів) Лондон спрямує на надання підтримки і запасних частин для систем, раніше поставлених в Україну.

39 млн фунтів стерлінгів (близько 49 млн доларів) призначено на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних сил України.

Крім того, Велика Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових навчань.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги. Пакет оцінюється в 500 млн доларів США.

Як повідомляє The New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи витратить усі решту 5,6 млрд доларів, які Конгрес виділив на відправлення зброї та іншої військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 2025 року оборонний бюджет США сягне рекордної суми у 895 мільярдів доларів, проте з фінального варіанта проєкту закону вилучено положення про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, посольство продовжує активно працювати над збереженням цього механізму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред