Війна триває: ЗМІ спрогнозували, що чекає Україну після переговорів

Руслан Іваненко
25 серпня 2025, 19:53
Міжнародна спільнота обговорює подальшу підтримку України після завершення війни.
Війна триває: ЗМІ спрогнозували, що чекає Україну після переговорів
Зеленський продовжує наполягати на зустрічі з Путіним, проте Кремль не підтверджує плани / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Читайте в матеріалі:

  • Чому саміти не дали результатів і що чекає на Україну далі
  • Які території Донбасу залишаються під контролем України
  • Які гарантії безпеки та міжнародна підтримка обговорюються

Останні десять днів стали одним із найактивніших періодів дипломатичної активності з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент США Дональд Трамп провів зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, після чого обговорив ситуацію з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Результати самітів та перспективи переговорів

The New York Times зазначає, що саміти не завершилися підписанням мирної угоди чи перемир’я, а оптимістичні заяви лідерів не дали значного імпульсу для врегулювання конфлікту.

"Наразі малоймовірно, що відбудеться саміт між Путіним і Зеленським, хоча український президент неодноразово заявляв, що готовий до нього, називаючи це єдиним способом домогтися припинення війни. Після саміту на Алясці Білий дім заявив, що Путін погодився на пропозицію Трампа організувати таку зустріч. Але Білий дім відтоді висловив більш песимістичну думку", – йдеться у матеріалі.

У РФ, своєю чергою, очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що зустріч не планується, "в будь-якому разі спочатку потрібно узгодити порядок денний".

Ситуація на фронті

Бойові дії продовжуються в кількох регіонах України. Росія відвоювала Курську область, однак безпосередньо на території України значних змін не зафіксовано. Водночас Кремль намагається просунутися на півночі Донеччини та захопити Покровськ, прагнучи взяти під контроль залишки Донбасу.

"Путін вимагає, щоб Україна віддала весь Донбас, що складається з Луганської та Донецької областей на сході країни. Наразі Росія контролює майже всю Луганську область і близько трьох чвертей Донецької області. Але Україна утримує низку міст-фортець у Донецькій області, які Росія не змогла захопити попри роки бойових дій – територію, яка є важливою для Києва як з оборонної, так і з політичної точки зору", – наголошують журналісти.

Гарантії безпеки та міжнародна підтримка

Україна також наполягає на гарантіях безпеки та поверненні близько 20 000 дітей, депортованих до Росії. Київ вважає членство в НАТО найкращою гарантією захисту від майбутньої агресії, хоча у короткостроковій перспективі це малоймовірно.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Росія пропонує, щоб гарантії безпеки надавалися через Раду безпеки ООН, що Київ вважає неприйнятним. Крім того, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, включно з викраденням дітей.

Думка українських військових

Українські військові висловлюють глибокий песимізм щодо перспектив мирних переговорів та швидкого завершення війни. За їхніми оцінками, на передовій на сході України відсутні будь-які ознаки близького закінчення бойових дій, а дипломатичні ініціативи значно відстають від реалій фронту.

Фахівці підкреслюють, що недовіра військових також зумовлена затягуванням виконання міжнародних обіцянок щодо допомоги, зокрема зі сторони США, що не виправдовує очікувань на швидке припинення конфлікту.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України і Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Крім того, спеціальний представник США Кіт Келлог висловив сподівання, що наступний День незалежності Україна зможе відсвяткувати в умовах миру та безпеки.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

перемир'я війна в Україні лінія фронту нормандські переговори мирні переговори
Знають лише одиниці: яка звичка буквально "вбиває" батарею смартфона

