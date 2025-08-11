"Росіяни знову нападуть": у ЗСУ сумніваються в закінченні війни - The Independent

На східному фронті немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом.

У ЗСУ сумніваються в закінченні війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Мало хто вірить, що поточні переговори можуть покласти край війні

Росія не відмовиться від своєї мети - захопити всю Україну

Українські військові висловлюють глибокий скептицизм з приводу мирних переговорів, а перспектива закінчення війни в Україні здається примарною. Про це пише видання The Independent.

Зазначається, що на східному фронті немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом. На думку солдатів, дипломатичні зусилля занадто далекі від суворої реальності поля бою, щоб дати результат. Їхні сумніви випливають з того, що, на їхню думку, США місяцями не виконували обіцянки про якнайшвидше завершення війни.

Видання пише, що мало хто вірить, що поточні переговори можуть покласти край війні. За їхніми словами, більш імовірною є короткочасна пауза в бойових діях, перш ніж Росія відновить наступ із більшою силою.

"Як мінімум, результатом стане припинення активних бойових дій - це була б перша ознака якогось врегулювання. Зараз цього не відбувається. І поки тривають ці переговори, вони (росіяни) лише зміцнюють свої позиції на лінії фронту", - сказав командир артилерійської групи Дмитро Ловинюков зі 148-ї бригади.

Важливо, що багато українських солдатів приєдналися до армії в перші дні повномасштабного вторгнення, залишивши цивільну роботу. Деякі думали, що прослужать недовго. Ось чому солдати чекають хоча б можливості паузи в бойових діях.

Коли в травні в Стамбулі відбувалися прямі переговори між Росією та Україною, солдати 148-ї бригади читали новини з обережною надією, розповів солдат із позивним Бронсон, який раніше працював татуювальником. Але через кілька місяців надія змінилася чорним гумором. Напередодні крайнього терміну, який, як повідомляється, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну (який згодом зник із порядку денного на тлі розмов про зустріч на Алясці), російський вогонь гримів щохвилини впродовж кількох годин. Солдати жартували, що обстріл був викликаний тим, що термін "підтискав".

"Ми на своїй землі. У нас немає шляху назад. Ми стоїмо тут, тому що вибору немає. Ніхто інший не прийде сюди нас захищати", - сказав Ловинюков.

Сергій Філімонов, командир батальйону "Вовки да Вінчі" 59-ї бригади, вважає, що кінця війні не видно, і поточні новини жодним чином не впливають на тривалу боротьбу за ресурси для оснащення підрозділу, що веде бої в районі Покровська.

"Ми готуємося до довгої війни. У нас немає ілюзій, що Росія зупиниться. Перемир'я може бути, але миру не буде", - вважає він.

Філімонов відкидає нещодавні розмови про обмін територіями або підписання угод, вважаючи їх у кращому разі тимчасовими рішеннями.

"Росія не відмовиться від своєї мети - захопити всю Україну. Вони знову нападуть. Головне питання в тому, які гарантії безпеки ми отримаємо і як ми поставимо паузу", - заявив військовий.

Солдат на позивний Мірче з 68-ї бригади розповів, що щоразу, коли починається новий раунд переговорів, бойові дії навколо Покровська - ключового пріоритету Росії під час літньої кампанії - загострюються. За його словами, щоразу, коли починаються мирні переговори, "на фронті стає страшно".

Раніше посол України спрогнозувала, що на переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.

Напередодні аналітики ISW попереджали, що Кремль прагне використати майбутній саміт на Алясці для розколу між США та Європою, а не для реальних зусиль із досягнення миру.

Нагадаємо, Главред писав, що Білий дім досі не підтвердив точного місця проведення зустрічі Трампа з Путіним. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Про джерело: The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

