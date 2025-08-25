Рус
У Трампа розповіли про ймовірні терміни завершення війни й назвали важливу умову

Олексій Тесля
25 серпня 2025, 15:05
230
Робота над мирним врегулюванням триває і потребує значних зусиль, наголосив Кіт Келлог.
Кіт Келлог
Кіт Келлог прокоментував імовірні терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяв Келлога:

  • Трамп прагне миру і робить усе можливе для досягнення цієї мети
  • Ця війна - найбільша в Європі з часів Другої світової

Спеціальний представник США Кіт Келлог висловив сподівання, що наступний День незалежності Україна зможе відсвяткувати в умовах миру та безпеки.

Під час молитовного сніданку він нагадав, що минулого тижня відбулася значуща зустріч між експрезидентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним на Алясці. Після цього, в Овальному кабінеті Білого дому, Трамп провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським та представниками семи європейських держав.

відео дня

"Це було важливе обговорення з лідерами Європи. Ми старанно працюємо над припиненням насильства і страждань. Президент Трамп прагне миру і робить усе можливе для досягнення цієї мети", - зазначив Келлог.

Він підкреслив, що робота над мирним врегулюванням триває і вимагає значних зусиль, особливо в контексті забезпечення гарантій безпеки.

Також Келлог зазначив, що багато хто забуває, наскільки довго вже триває ця війна - йдеться про четвертий рік конфлікту.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Главред

"Ця війна - найбільша в Європі з часів Другої світової. Масштаби втрат і руйнувань колосальні. Зараз кількість загиблих і поранених перевищує показники тієї епохи", - сказав він.

Келлог наголосив на важливості внеску кожного учасника мирного процесу, включно зі світовими лідерами - Дональдом Трампом, Еммануелем Макроном, Джорджією Мелоні, Кіром Стармером і Александром Стуббом.

"Усі вони відіграють ключову роль. Трамп усвідомлює: війну почати легше, ніж завершити. Ми працюємо над цим, і сподіваємося, що вже наступного року Україна святкуватиме свободу і мир", - підсумував він.

Дивіться відео - важлива заява Келлога:

/ Скриншот

Терміни завершення війни: що говорять у ЗСУ

Українські військові налаштовані вкрай песимістично щодо можливих мирних переговорів, а закінчення війни здається їм малоймовірним, повідомляє The Independent.

Видання підкреслює, що на передовій на сході України відсутні будь-які ознаки швидкого завершення бойових дій. За словами солдатів, дипломатичні ініціативи далекі від реальності, з якою вони стикаються щодня на лінії фронту.

Їхня недовіра також пов'язана з тим, що, на їхню думку, Сполучені Штати затягують виконання власних обіцянок про допомогу, не виправдовуючи надій на швидке припинення конфлікту.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва на переговорах. Дональд Трамп не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна, але може підштовхнути Україну до укладення угоди, пише Politico.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України і Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Інші новини:

Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Кіт Келлог Переговори про припинення вогню
16:01

