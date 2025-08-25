Рус
"Трамп має ще багато карт": посол США при НАТО зробив заяву щодо миру в Україні

Альона Вороніна
25 серпня 2025, 16:34
За словами Вітакера, у Трампа є низка механізмів для сприяння мирному врегулюванню війни між РФ та Україною.
Посол США при НАТО зробив заяву щодо миру в Україні/ колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Основні тези зі слів Вітакера:

  • Трамп має ще багато карт, які він може використати для врегулювання війни в Україні
  • США постачають озброєння європейським союзникам, які потім передають їх Україні
  • Трамп може застосовувати також інші інструменти, зокрема тарифи і вторинні санкції

Президент США Дональд Трамп володіє низкою механізмів для сприяння мирному врегулюванню війни між країною-агресоркою Росією та Україною.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News. Він зазначив, що Сполучені Штати зараз постачають озброєння і боєприпаси європейським союзникам по НАТО і Канаді, які після цього передають їх Україні. За його словами, цей процес можна посилити.

"У президента Трампа ще багато карт, які він може використати. Очевидно, ми постачаємо зброю НАТО, продаємо американські озброєння нашим союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні. Це безумовно можна посилити, і процес йде дуже добре", – сказав Вітакер.

Він зазначив, що американський президент Трамп може використовувати також інші інструменти, зокрема тарифи і вторинні санкції. Також Вітакер наголосив на ролі енергійної дипломатії.

"Ви бачили, що Індія незадоволена тим, що на неї наклали обмеження. Китай і Бразилія, які теж купують російську нафту, мають бути готовими, якщо вони не допоможуть світові покласти цьому кінець. Так що у президента Трампа багато карт, і я вважаю, що енергійна дипломатія тут якраз доречна", – сказав посол.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що РФ намагається зірвати підготовку України до зими. Президент України наголосив, що окупанти навмисно б’ють по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись зірвати підготовку до опалювального сезону.

Нагадаємо, у Трампа розповіли про ймовірні терміни завершення війни й назвали важливу умову. Робота над мирним врегулюванням триває і потребує значних зусиль, наголосив Кіт Келлог.

Також раніше повідомлялося, що новий президент Польщі зробив скандальний "подарунок Путіну". Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям, що призвело до фактичного відключення України від терміналів Starlink.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

