УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Верещук висловилася про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

30 березня 2022, 22:52

Україна звернулася з відповідним запитом про припинення вогню та забезпечення роботи гуманітарних коридорів 31 березня.

Ірина Верещук
Верещук про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів / Facebook Ірина Верещук

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на заяву РФ щодо "режиму тиші" для евакуації із Маріуполя. За її словами, з такими заявами російські окупанти виступають щодня.

"Вони постійно це заявляють. І не дотримуються. Сьогодні теж був (оголошений "режим тиші" для евакуації з Маріуполя, - ред.) та жодного автобуса не пропустили", - сказала Верещук у коментарі РБК-Україна.

У той же час, вона уточнила, що Україна звернулася з відповідним запитом про припинення вогню і забезпечення роботи гуманітарних коридорів 31 березня через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Відповідь отримана не була.

Нагадаємо, від початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

Читайте також:

viber
Слуга народу військова агресія РФ Ірина Верещук новини України
Реклама
Популярне
"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тітки Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - пліткиГороскоп на сьогодні, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - плітки Українці, які втекли з країни через війну, почали повертатися додомуУкраїнці, які втекли з країни через війну, почали повертатися додому Кадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФКадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФ Гороскоп на завтра, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - грошіГороскоп на завтра, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

Останні новини

00:53

Заграва на все місто: у Харкові ворог потрапив у газопровід

00:51

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:38

Пентагон озброює Україну ударними безпілотниками, Javelin і StingerВідео

00:32

РФ виводить свої війська з Чорнобильської АЕС - Пентагон

00:24

Реабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну

Реклама
00:22

Шукайте іншу роботу: Зеленський відкликав послів із низки країн

00:11

Ми йдемо в ЄС і отримуємо величезні гроші на відновлення - АрестовичВідео

00:06

Байден не зміг відповісти на питання про готовність США гарантувати безпеку УкраїніВідео

00:05

Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіВідео

30 березня, середа
23:58

Біжать з поля бою цілими ротами: солдати РФ масово відмовляються воювати в Україні

23:57

Налетить похолодання: Україну чекає різка зміна погодиВідео

23:47

Одна з 10 дітей: в чому особливість улюбленої дочки Кадирова

23:41

Перелом у квітні та замах на Зеленського: з'явився несподіваний прогноз про завершення війни

23:41

Тривала війна буде за межами України: астролог розповіла, коли війська РФ вийдуть з країни

23:29

Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

23:11

13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у ПольщіВідео

23:10

Позиція американських військ повинна змінитися - генерал США в Європі

23:01

67-річний Брюс Вілліс завершив кінокар'єру через невиліковну хворобу

22:52

Верещук висловилася про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

22:47

На Донбасі ЗСУ "перемололи" 200 рашистів, знищили 40 бронемашин РФВідео

Реклама
22:46

Там дуже багато вибухівки: у МВС назвали найнебезпечніші райони Києва

22:30

Російські загарбники відкрили вогонь по Дніпру: з'явилися перші подробиці

22:12

Як побороти стрес і тривогу - відповідь неврологаВідео

22:00

Війська РФ почали мінувати українські землі протипіхотними мінами

21:58

ЗСУ розбили ворога під Харковом: розгромили три БТГ, взяли в полон 60 орківВідео

21:44

Росія хоче створити "живий щит" у морі - Держприкордонслужба

21:32

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Дніпру

21:20

"Отримаємо гарантії краще, ніж у НАТО": Арестович різко відповів про "зраду" в переговорах з РФВідео

21:18

Жінки України за мир: Злата Огневич взяла в руки автомат

21:15

Дайте знищити цих мерзотників: Єфросиніна закликала українок повідомляти про факти зґвалтувань окупантамиВідео

21:08

В ОП пояснили, що Україні дасть договір про гарантії безпеки

20:59

Від броньовиків і ПТРК до гармат і систем ППО: ФРН озброїть Україну на €300 млнВідео

20:53

Україну накриє потужна магнітна буря: чим вона небезпечна і як уберегти своє здоров'яВідео

20:42

Шольц із Путіним обговорили війну в Україні та закупівлю газу

20:30

У Польщі назвали головну мету Путіна, розкритикували захід і заговорили про ядерну зброюВідео

20:28

У російських окупантів виникли великі проблеми: у Генштабі розповіли про серйозні втратиВідео

20:20

Ворог збирає новий ударний кулак: Данілов пояснив відведення підрозділів РФВідео

20:17

Що чекає на Путіна після війни в УкраїніПогляд

20:11

Раміна принципово відмовилася говорити українською в побуті

20:10

Прикмети на 1 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:44

У Раді пояснили алгоритм компенсації втраченого житла

19:41

В ОП розповіли, як отримати грошову допомогу сім'ям з дітьми, постраждалими від війни з росією

19:37

Взаємовигідний компроміс, або Чому зарано кричати про зраду у СтамбуліПогляд

19:36

Save Ukraine — #StopWar: як пройшов міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України

19:31

"Остаточне вирішення" питання Криму і Донбасу: в МЗС поставили Лаврова на місцеВідео

19:28

Санкції, допомога та оборонна підтримка: Байден терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

19:09

"Собаку розірвало на шматки": будинок української співачки знищили окупантиВідео

19:00

Бояться гніву диктатора: російська верхівка недоговорює Путіну про провали його армії – СШАВідео

18:58

Рашисти напоролися на шквальний вогонь зеніток: ЗСУ збили три літаки РФВідео

18:50

"Люди корм собачий їли, щоб вижити": біженці з Маріуполя розповіли про пекло, яке пережилиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти