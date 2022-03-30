Верещук висловилася про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

Верещук про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів / Facebook Ірина Верещук

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відреагувала на заяву РФ щодо "режиму тиші" для евакуації із Маріуполя. За її словами, з такими заявами російські окупанти виступають щодня.

"Вони постійно це заявляють. І не дотримуються. Сьогодні теж був (оголошений "режим тиші" для евакуації з Маріуполя, - ред.) та жодного автобуса не пропустили", - сказала Верещук у коментарі РБК-Україна.

У той же час, вона уточнила, що Україна звернулася з відповідним запитом про припинення вогню і забезпечення роботи гуманітарних коридорів 31 березня через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Відповідь отримана не була.

Нагадаємо, від початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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