"Зелені коридори" відкриються з 10 міст, Україна закликала РФ не порушувати домовленості – Верещук

Ірина Верещук/ Скрін з відео

Україна і Росія домовилися про відкриття гуманітарних коридорів з 10 українських міст. Режим припинення вогню почав діяти з 09:00 у середу, 9 березня і триватиме до 21:00.

Про це розповіла віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції України Ірина Верещук під час брифінгу.

"Зелені коридори" відкриваються за наступними напрямками:

Енергодар – Запоріжжя,

Суми – Полтава,

Маріуполь – Запоріжжя,

Волноваха – Покровськ,

Ізюм – Лозова,

Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ через Стоянку і Білогородку.

Україна закликала РФ не порушувати домовленостей

У той же час Верещук закликала Росію дотримуватися взятих на себе зобов’язань і не порушувати режим тиші.

"У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов’язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь - Запоріжжя, а також Волноваха - Покровськ. До мене звертаються мешканці Волновахи і дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана, і люди могли покинули місця, де зараз ховаються від вогню "Градів" та іншого нищівного вогню, який їх вбиває", - наголосила Верещук.

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З Ворзеля евакуюють Будинок малятка

Також із Ворзеля евакуюють Будинок малятка, у якому зараз перебувають 55 діток і 26 осіб персоналу.

"Це окрема спецоперація, яка буде проводитися по евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо Збройні сили РФ дотриматися взятих на себе зобов’язань і припинити вогонь з 09:00 до 21:00, так як ми і домовлялися", - сказала Верещук.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 березня, продовжиться евакуація людей з Сум. Дію режиму припинення вогню і роботу гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжено. Режим тиші діятиме у середу, 9 березня, з 09:00 до 21:00.

Також раніше Укрзалізниця опублікувала новий графік руху рейсових та евакуаційних поїздів на 9 березня.

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