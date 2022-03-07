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РФ запропонувала евакуювати людей з українських міст в Росію та Білорусь – Верещук

7 березня 2022, 11:04

Росія пропонує відкрити гуманітарні коридори з Києва, Харкова, Сум в напрямку Росії та Білорусі.

Ірина Верещук/ УНІАН

Москва запропонувала Україні евакуювати людей з міст, де відбуваються бойові дії, на територію Росії та Білорусі. Україна відповіла, що має своє бачення щодо гуманітарних коридорів.

Про це розповіла віцепрем'єрміністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Міністр зазначила, що відповідний лист Україна отримала від Росії о пів на першу ночі в ніч на 7 березня. РФ у листі, посилаючись нібито на особисте прохання президента Французької Республіки Еммануеля Макрона, запропонувала оголосити режим тиші з 10:00 7 березня. При цьому пропонувалося відкрити гуманітарні коридори з українських міст, які потерпають від бойових дій, для евакуації українців у напрямку Росії та Білорусі.

Так, за словами, Верещук, Росія запропонувала відкрити наступні гуманітарні коридори для евакуації:

  • Із Києва: Київ, Гостомель, Раківка, Соснівка, Іванків, Чорнобиль, Гомель з подальшою доставкою у Російську Федерацію;
  • Із Харкова: Харків, Нехотіївка, Бєлгород, а далі автомобільними та залізничними шляхами в обрані пункти призначення чи пункти тимчасового призначення;
  • Із Сум: Суми, Бєлгород, а далі автомобільними та залізничними шляхами в обрані пункти призначення чи пункти тимчасового призначення.

Такі варіанти евакуації є неприйнятними, наголосила очільниця Мінреінтеграції.

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"Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Димера, з Вишгорода в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію", – наголосила Верещук.

Також вона звернула увагу, що росіяни експлуатують ім’я світових лідерів для того, щоб маніпулювати ними і вирішувати такі питання.

"Сподіваюся, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім’я і його щире намагання допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії і багатьох інших держав, насправді використовується і маніпулюється Російською Федерацією", – сказала вона.

Україна запропонувала свої маршрути евакуації

У відповідь на такий лист Україна направили до РФ своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори. Українська сторона готова готові відкрити такі коридори з 10:00 сьогоднішнього дня, 7 березня.

Україна запропонувала Росії у своїй відповіді відкрити гуманітарні коридори:

  • З населених пунктів Буча, Бородянка, Ірпінь, Димер, Іванків Київської області,
  • З Маріуполя, Волновахи Донецької області,
  • З Сум,
  • З Харкова,
  • З міст Ізюм, Балаклія Харківської області, з сіл Ліпче і Стрілече Харківської області.

Україна пропонує евакуювати людей за визначеними маршрутами, наприклад, з населених пунктів Київської області – у Київ, щоб далі вони могли виїхати в напрямку Львова. З міст і сіл інших областей також пропонується вивезти людей на захід України.

Також Україна закликає відкрити гуманітарні коридори для відправки гумвантажів.

"Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити маніпулювати і зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, таких як лідери Китаю, Туреччини чи Індії, і зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від РФ прийняти маршрути, які ми пропонуємо, і встановити запропонований режим тиші", – зазначила Верещук.

Вона звернулася до світових лідерів з проханням допомогти відкрити такі гуманітарні коридори, щоб люди могли врятуватися, а також щоб Україна могла доставити гуманітарну допомогу.

Евакуація людей з Маріуполя і Волновахи

Нагадаємо, людей з Маріуполя та Волновахи Донецької області повинні були почати евакуйовувати ще в суботу, 5 лютого. Проте евакуацію довелося перенести, адже російська сторона не дотримувалася режиму тиші й продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць.

Після цього мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що сподівається на відновлення "зеленого коридору" для евакуації населення. Він наголосив, що Маріуполь зараз у дуже важкому стані, але ЗСУ роблять все для його захисту.

6 березня евакуація також не була проведена через обстріли з боку окупантів.

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