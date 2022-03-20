Вороги готуються захопити гуманітарну колону біля Харкова – Верещук

Також вони планують замінувати дорогу, якою рухатиметься колона.
Російські загарбники хочуть захопити гуманітарну колону у Харківській області, яка рухатиметься за раніше погодженим маршрутом.
Про це повідомила віцепрем’єрміністр, очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram. Вона зазначила, що відповідальні особи повинні вжити заходів безпеки, щоб цього не сталося.
"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху. Прошу терміново поширити цю інформацію. Відповідальним особам вжити заходів безпеки", – написала Верещук.
Також вона звернулася до російської сторони з вимогою припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка рухалася в рамках узгодженого гуманітарного коридору. У колоні намагалися виїхати жінки і діти.
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