Ефективність РФ на фронті впаде: в ISW сказали, що потрібно зробити ЗСУ

Удари ЗСУ по території РФ можуть стати ефективнішими.

Удари ракетами Tomahawk по РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, uk.wikipedia.org

Ключові тези:

Ракети Tomahawk можуть послабити ефективність армії РФ

В зоні досяжності ракет перебувають щонайменше 1945 військових об’єктів

Американські крилаті ракети Tomahawk дозволять ЗСУ послабити бойову ефективність російської окупаційної армії на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території країни-агресора Росії, але корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об’єктів.

За словами аналітиків, вирішити цю проблему могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

"В зоні досяжності модифікації цих ракет із дальністю ураження 2500 км перебувають щонайменше 1945 російських військових об’єктів, а в зоні досяжності модифікації з дальністю ударів на 1600 км - щонайменше 1655 об’єктів", - йдеться у звіті.

В ISW додають, що удари ракетами з більшою бойовою частиною в глибину ворожого тилу, дозволили б ЗСУ суттєво пошкодити, а можливо і знищити, ключові військові об’єкти РФ.

"Такими об'єктами можуть бути завод із виробництва дронів Shahed в Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза Енгельс-2 у Саратовській області, звідки Росія піднімає стратегічні бомбардувальники для ударів крилатими ракетами по Україні", - підсумували аналітики.

Удари ракетами вглиб РФ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що якщо США погодяться передавати Україні ракети Tomahawk паралельно з дозволом наносити удари вглиб РФ, то в ЗСУ з’являться нові можливості.

На його думку, в зоні ураження може опинитися ворожа логістика середнього рівня, склади, арсенали, аеродроми, польові штаби.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Tomahawk - що відомо

Як повідомляв Главред, спеціальний представник президента Дональда Трампа в Україні та Росії Кіт Келлог сказав, що США розглядають можливість задовольнити прохання президента України Володимира Зеленського щодо надання крилатих ракет Tomahawk та дозволу Києву наносити удари ними по території Росії.

Водночас, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що Росія "належним чином" відреагує у разі, якщо Сполучені Штати передадуть Україні ракети Tomahawk, пригрозивши погіршенням відносин між Москвою та Вашингтоном.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

