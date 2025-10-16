В Україні - вибухи, РФ підняла в небо МіГ-31К і запустила ракети: що відомо

Вибухи було чути в Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Міг-31К становить загрозу для всієї України / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Коротко:

РФ підняла в небо МіГ-31К

В Україні оголосили повітряну тривогу

У низці міст було чути вибухи

Уранці 16 жовтня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Після цього в низці українських міст прогриміли вибухи.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили в Telegram.

Українців попереджали про рух ракет у напрямку Полтви та Миргорода.

Як повідомляло Суспільне, вибухи прогриміли в Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Українські військові повідомляли про швидкісні цілі в напрямку Павлограда та Дніпра.

О 06:25 стало відомо про рух ракети через Харківщину в напрямку Полтави.

О 06:27 моніторингові канали повідомили про рух "Кинджала" на Полтавщині. Особливий ризик для Полтави.

06:43 Відбій загрози по МіГ-31К.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня країна-агресор Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади.

Також російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксовано по території лікарні в Салтівському районі міста. Частково зруйновано одноповерхову будівлю гаража, пошкоджено триповерхову будівлю медзакладу, будівлю підприємства та легкові автомобілі.

Крім того, російська армія завдала ударів по Чернігівській та Сумській областях. Дрони РФ влучили в нафтобазу, спалахнула пожежа. Після "прильоту" по магазину є жертва та постраждалий.

Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета росіян - енергетика України. Щоночі Росія б'є по електростанціях, лініях електропередачі, під ударами також газові об'єкти.

