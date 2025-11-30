Рус
Українські сили відтіснили РФ на ключовому напрямку і пішли вперед – ISW

Даяна Швець
30 листопада 2025, 12:31
Українські війська нещодавно просунулися на північ від села Філія.
ВСУ, Новопавловское направление, карта
Українські сили відтиснули ворога на Дніпропетровщині / фото: Генштаб ВСУ, ISW

Головне з аналізу ISW:

  • Українські війська здобули перевагу під Філією
  • Війська РФ просунулися на північ від Петропавлівки

Українські оборонці за останні дні досягли локального успіху на Новопавлівському напрямку. Згідно з оновленим аналізом Інституту вивчення війни (ISW), підрозділи Сил оборони змогли вирушити вперед на ділянці, що розташована північніше від села Філія у Дніпропетровській області.

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Філії (на південь від Новопавлівки)", - зазначає ISW.

У той же час у звіті ISW вказано, що російські підрозділи мали певний локальний успіх на Куп’янському напрямку. Опубліковані 28 листопада матеріали з геолокацією демонструють, що окупаційні сили здійснили механізований прорив північніше від Петропавлівки, рухаючись зі сходу в бік Куп’янська.

29 листопада - лінія фронту в районі Новопавлівки
29 листопада - лінія фронту в районі Новопавлівки / фото: ISW

Крім того, російські війська також змогли просунутися на Донеччині, у зоні між Костянтинівкою та Дружківкою. За оцінками аналітиків, окупанти зайняли частину центральної частини Плещіївки, розташованої на південний схід від Костянтинівки.

Загроза на Новопавлівському напрямку - думка експерта

Найбільш загрозлива ситуація зараз склалася на Новопавлівському напрямку. Російські війська просунулися майже до Гуляйполя і зуміли вклинитися в тилові райони Гуляйпільської ділянки, яка є важливим оборонним вузлом. Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у коментарі для 24 Каналу пояснив, що солдати РФ таким чином відрізають українські підрозділи від шляхів постачання, оскільки через цей район проходить дорога, що веде на Покровське.

"Ця ділянка фронту потребує додаткових резервів. Україна перекидає сили і засоби з інших напрямків, що частково оголює лінію оборони західніше. Це дозволяє ворогу просочуватися між нашими позиціями", – зазначив Лакійчук.

Експерт додав, що якби лінія оборони була більш укріплена і щільна, противник зіткнувся б із сильним опором. Однак, зараз наявність незахищених ділянок дає росіянам можливість просуватися, не зустрічаючи значного спротиву.

Поточна ситуація на Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках становить серйозну небезпеку не тільки для Південного фронту, а й для інших ділянок оборони країни.

Ситуація на фронті - новини України

Як писав Главред раніше, у місті Покровськ на Донеччині густий туман створив значні перешкоди для дій українських військових. Особливо сильно це вплинуло на роботу підрозділів повітряної розвідки. Через низьку видимість значно ускладнилася можливість виявляти ворожі сили та завдавати по них удари.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, в той же час, запевнив, що Сили оборони України таки зупинили російські війська. Це вдалось зробити вздовж залізниці Покровську.

Також головнокомандувач ЗСУ Олексадр Сирський розказав, що ситуація на Куп’янському напрямку вимагає найбільшої уваги. За його словами, бої ідуть там з високою динамікою.

Більше важливих новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Днепропетровщина лінія фронту Купянск Харківська область Дніпропетровська область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни Куп'янський напрямок Фронт
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

