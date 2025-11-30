Рус
"Трамп готує пастку для України": розкрито задум росіян щодо переговорів

Юрій Берендій
30 листопада 2025, 12:44
Кулик наголошує, що здатність Росії продовжувати війну визначається її економікою, які вже не дозволяють підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій.
'Трамп готує пастку для України': розкрито задум росіян щодо переговорів
Розкрито задум росіян щодо мирних переговорів / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Про що сказав Кулик:

  • Якщо Росія мобілізує ще півмільйона громадян на війну - ситуація на фронті може загостритись
  • Вирішальним фактором у війні залишається економіка
  • Продовжувати бойові дії високої інтенсивності РФ не може

Трамп заявив, що війна в Україні може затягнутися на роки через значну чисельність населення Росії. Водночас РФ розглядає війну як продовження своєї політики, але не здатна підтримувати нинішній рівень інтенсивності бойових дій. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик, відповідаючи на запитання про перспективи ситуації на фронті та можливі переговори.

За його словами, Росія справді має велику демографічну базу — 144 мільйони населення, і додаткова мобілізація ще пів мільйона людей може суттєво вплинути на бойові дії та створити серйозні ризики.

Кулик підкреслив, що вирішальним фактором залишається економіка: чи здатна Росія фінансово підтримувати війну та нові хвилі мобілізації, а також утримувати теперішній темп бойових дій.

На його думку, ситуація для РФ не така однозначна. Так, у Росії все ще є певний запас ресурсів, вона може здійснювати просування на окремих напрямках, мобілізувати додаткові сили чи навіть залучати іноземних найманців. Однак цього недостатньо для перемоги, і нескінченно продовжувати війну Кремль не здатен.

"Так, Росії потрібна війна як продовження політики, але продовжувати війну нинішньої інтенсивності вона не може. Тому вона і грає в переговори, тому їй і потрібен певний варіант зниження інтенсивності війни і створення пастки, в яку завдяки Трампу зможе зайти Україна", - резюмував він.

Яка головна небезпека мирного плану США - думка експерта

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий переконаний, що так звані 28 пунктів Трампа не мають нічого спільного з мирною ініціативою. На його думку, документ фактично є переліком вимог про капітуляцію, яких Росія домагалася від України, а тепер — разом зі своїм найвпливовішим партнером Дональдом Трампом.

Експерт підкреслює, що Трамп фактично стає на позицію Путіна, а відповідно — проти України.

Згідно з цими пунктами, Росія повністю знімає з себе відповідальність, повертається до статусу "нормальної" держави, з неї скасовуються всі санкції. Ба більше, у якості "нагороди" вона зберігає за собою всі захоплені українські території — і навіть претендує на більше.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 листопада у Флориді запланована нова зустріч представників України та США щодо плану припинення російсько-української війни. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на одного з чиновників.

Українська делегація вже прибула до США, причому її склад було оновлено. Bloomberg повідомило, хто саме вестиме обговорення мирного плану, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

Під час попередніх контактів зі Сполученими Штатами російський представник Кирило Дмитрієв намагався переконати американських учасників переговорів у перспективах можливої двосторонньої співпраці, і, за даними The Wall Street Journal, це викликало певний інтерес з американського боку.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

    15:40

    Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

    15:34

    Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

    15:01

    Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

