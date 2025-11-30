Рус
У РФ жорстко взялися за Долину і скасовують скрізь, де тільки можна

Олена Кюпелі
30 листопада 2025, 11:43
Долина створила прецедент у російській юридичній практиці.
Лариса Долина
Лариса Доліна тепер персона нон-грата в РФ/ фото: instagram.com, Лариса Доліна

Російська співачка Лариса Доліна, яка колись пишалася своїм одеським корінням, але згодом підтримала кровожерливу політику Кремля та позивається до шахраїв, яким передала гроші після продажу квартири, стала персоною нон-грата в РФ.

За даними пропагандистів, Доліна створила прецедент у російській юридичній практиці, який уже іронічно назвали "ефектом Доліної". Путініністка нібито стала жертвою шахраїв, які, представившись її шанувальниками в погонах, "переконали" продати елітну квартиру і перевести виручені гроші на безпечний рахунок, мовляв, далі вони допоможуть їх отримати.

Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна
Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна / фото: t.me, Лариса Доліна

До слова, раніше в мережі з'являлися чутки про те, що Доліна навіть фінансувала ЗСУ і продала квартиру, щоб задонатити українській армії.

Російські юристи кажуть, що Доліна створила прецедент у російській юридичній практиці, який вже іронічно назвали "ефектом Доліної".

Крім того, Доліній відмовляють у доставці і на її концерти продається все менше квитків.

Раніше російська співачка Слава, у якої нещодавно помітили проблеми з психічним здоров'ям, поскандалила зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, яка так само ненавидить Україну, як її психічно-нестабільна колега.

Раніше Главред повідомляв, що співачка-путіністка Слава, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, стала пацієнткою психіатра.

Про персону: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

