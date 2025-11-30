Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

Є сподівання, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, допоможе домогтися негайного припинення вогню для початку мирних переговорів.

https://glavred.net/world/kitay-dolzhen-sklonit-rossiyu-k-prekrashcheniyu-voyny-na-konu-vazhnyy-vizit-i-reshenie-10719938.html Посилання скопійоване

Китай проситимуть вплинути на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube

Ключове:

Франція сподівається на роль Китаю у зупиненні війни РФ проти України

КНР не піде на поступки за рахунок РФ заради збереження торгівлі з США

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня вирушає з робочим візитом до Китаю. Одним із ключових завдань поїздки стане спроба схилити китайське керівництво до впливу на Кремль щодо зупинення бойових дій в Україні. Про це повідомляє La Tribune.

Франція очікує, що Пекін, як постійний член Ради Безпеки ООН, зможе використати свій політичний авторитет і сприяти просуванню ідеї швидкого припинення вогню, що відкрило б шлях до можливих мирних переговорів між Україною та РФ.

відео дня

У виданні зазначають: "Ми розраховуємо на те, що Китай, постійний член Ради Безпеки ООН, допоможе Росії домогтися негайного припинення вогню, яке дасть змогу розпочати мирні переговори".

Втім, основним акцентом візиту залишається економічна складова, адже Макрон прагне поліпшити торговельні відносини між Парижем і Пекіном.

Чи може Китай залишити співпрацю з РФ через тиск США - думка експерта

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що масштабна торгова напруга між США та Китаєм продовжується, попри часткове зниження митних тарифів. На його думку, Китай не готовий приносити свої інтереси в жертву, роблячи поступки за рахунок Росії, оскільки для Пекіна ключовим залишається доступ до американського ринку.

Він пояснив, що навіть після певних рішень адміністрації Трампа, мита все ще тримаються на рівні близько 47%, що свідчить про продовження економічного протистояння. Паралельно Китай стикається з серйозною проблемою, а саме, надлишками виробництва.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

США не планують закуповувати китайську продукцію в попередніх обсягах, тому Пекін намагається перенаправити ці обсяги до Європи. Однак ЄС також переживає економічний спад і найімовірніше буде змушений піднімати власні тарифи, що створить ще більший тиск на китайську економіку.

Експерт підсумував, що глобальні економічні процеси є значно масштабнішими за російсько-українську війну, і Китай не змінюватиме своїх рішень виключно заради інтересів РФ.

"Тому "за рахунок Росії" нічого вирішуватися не буде – йдуть більш глобальні процеси і глобальна гра. Росія – це просто один з аспектів. Ще раз повторюся: Китай влаштовує збереження статусу-кво і всього того, що зараз відбувається", - резюмує він в інтерв'ю Главреду.

Мирні переговори РФ, США та України - що відомо

Як повідомляв Главред, 27 листопада колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що цього тижня Україна та Сполучені Штати Америки мають намір далі працювати над розробкою плану, спрямованого на припинення бойових дій. Основне завдання зустрічей делегацій - закріпити та розширити результати, отримані під час попередніх переговорів у Женеві.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков 28 листопада підтвердив, що Сполучені Штати вже надіслали Російській Федерації "ключові параметри" мирного врегулювання. Він наголосив, що ці домовленості були попередньо узгоджені Києвом і Вашингтоном у Женеві. Пєсков також зазначив, що "всі тонкощі" щодо "міжнародного прийняття рішень про врегулювання українського конфлікту" будуть уточнюватися у ході подальшого діалогу.

Водночас 29 листопада президент Володимир Зеленський схвалив список осіб, які увійшли до складу української делегації. Ця група отримала повноваження вести мирні переговори зі Сполученими Штатами, іншими країнами-партнерами та Росією. Головою делегації призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова.

Більше цікавих новин:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред