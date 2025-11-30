Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

Відомо, що вибухи лунали в багатьох районах Росії.

Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Вночі дрони атакували НПЗ, котельню та підприємство в Росії

На території НПЗ пошкоджена газова труба

Неспокійно вночі було і на тимчасово окупованій Донеччині

В ніч на 30 листопада під атакою дронів був нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї РФ. Водночас, в Ростовській області після атаки БпЛА зупинила роботу котельня й почалася пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомляють Telegram-канали.

Відомо, що на території Слов'янського НПЗ в результаті атаки пошкоджена газова труба.

Що цікаво, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що вибухи вночі лунали в Гуково, Новошахтинську, Чортковському і М'ясниковському районах.

"У Гуково пошкодження отримала котельня, яка опалює 128 багатоповерхових будинків, дві лікарні, 4 школи і 6 дитсадків. Персонал котельні евакуйований. Подача тепла призупинена", - написав він.

Крім того, неспокійно вночі було і на тимчасово окупованій Донеччині. Ймовірно, під ударами були залізничні вузли.

Вибухи в Росії - відео:

Удари по російських НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що коли Україна активно б'є по російських НПЗ, на ринку створюється надлишок нафти.

"Це створює вкрай неприємну атмосферу для Росії. Так, наприклад, ми вже бачимо і зростання дефіциту бюджету РФ, який нема чим покривати, і навіть скорочення військового виробництва в Росії", - підкреслив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 листопада у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

У ніч на 28 листопада дрони атакували російське місто Саратов. Місцеві жителі повідомляли, що чули близько десятка потужних вибухів у місті. Спалахнули пожежі.

У ніч на 26 листопада в російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. Місто накрив дим. У мережі пишуть, що безпілотники, ймовірно, атакували завод електроніки ВНДІР-Прогрес.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

