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Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс

Юрій Берендій
9 червня 2025, 18:42
885
Знищення МіГ-31К внаслідок зухвалої операції ЗСУ в глибокому тиру РФ стало болісною втратою для ВКС ворога, зазначають аналітики.
Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс
Названо цікавий нюанс у знищенні російського Міг-31К / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

  • Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ
  • В 2024 році РФ мала лише до 24-х літаків МіГ-31 з модифікацією К
  • У складі ВКС РФ з'являються нові МіГ-31И

У ніч на 9 червня 2025 року Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по російському аеродрому "Саваслейка", знищивши щонайменше один літак МіГ-31 та один Су-30 або Су-34. Про те, чому це болісна втрата для Росії йдеться у матеріалі військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики підкреслюють, що ця втрата є особливо болісною для російської армії, адже Росія не має можливості виготовляти нові літаки типу МіГ-31К, адаптовані під ракети "Кинджал". Тому будь-які втрати таких бортів суттєво вдаряють по її бойових можливостях.

відео дня

"Варто зауважити, що протягом повномасштабної війни проти України росіяни доклали певних зусиль для навіть нарощення флоту МіГ-31К. Бо якщо на початок 2022 року РФ мала 12 літаків цього типу, то The Military Balance 2024 писав про можливу наявність навіть до 24 МіГ-31К", - йдеться у статті.

Аналітики Defense Express звернули увагу на інформацію про появу у складі ВКС РФ літаків МіГ-31И "Ишим", які нібито здатні автоматично виходити в точку пуску ракети Х-47М2 "Кинджал". Це відрізняє їх від МіГ-31К, де всі дії екіпаж повинен виконувати вручну.

Також зазначається, що потенційною базою для розширення парку МіГ-31К та МіГ-31И могли бути літаки МіГ-31, які перебували на зберіганні. У 2018 році їхня кількість оцінювалася в межах 130–150 одиниць, проте більшість із них, ймовірно, слугували джерелом запчастин для чинного флоту перехоплювачів МіГ-31Б/БМ.

Станом на початок минулого року в бойовому складі ВКС РФ перебувало близько 90 таких перехоплювачів, ще приблизно 30 — у складі морської авіації ВМФ Росії.

"Серійне виробництво МіГ-31 припинилось у 1993 році, усього було виготовлено 500 серійних екземплярів, із яких по факту в строю наразі перебуває лише 150 одиниць. Що заодно демонструє доволі невисоку "витривалість" МіГ-31 в купі з російською культурою обслуговування. Окрема для росіян проблема полягає у двигунах Д-30Ф6, які використовуються на МіГ-31. Ці двигуни мають міжремонтний ресурс всього 300 годин, а якщо в 2014 році представники російського ВПК заявляли про накопичений запас по Д-30Ф6 аж на 20-30 років, то в 2024 році вони заговорили про необхідність взагалі поновлювати виробництво таких силових установок", - вказують експерти.

Аналітики також зазначають, що згідно з актуальною інформацією ГУР МО України, наразі російський військово-промисловий комплекс здатен виробляти приблизно 10–15 ракет "Кинджал" щомісяця, а загальний накопичений арсенал становить близько 100 одиниць.

Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс
Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про удари вглиб Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдали удару по військовому аеродрому Саваслейка в Нижегородській області Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, попередньо вдалося уразити два ворожі літаки, ймовірно МіГ-31 та Су-30 або Су-34.

Тієї ж ночі безпілотники атакували російське підприємство "ВНИИР-Прогрес" у місті Чебоксари. За даними Defense Express, на цьому заводі також виготовляли супутникові антени "Комета-М", які РФ застосовує для керування далекобійною зброєю.

Крім того, у Брянській області внаслідок удару по пусковій установці оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" було ліквідовано 14 російських військовослужбовців. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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