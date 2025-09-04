Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

Документ передбачає, що дезертирам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

У разі ухвалення закону в цілому суди не зможуть застосовувати пом'якшувальні норми

Мета законопроєкту - підвищити дисципліну в армії

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким фактично повертається кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини (СВЧ). Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

"Парламент підтримав у першому читанні ЗП13260. За - 277. За фактом повертається кримінальна відповідальність за СОЧ. Тобто в разі ухвалення його в цілому, суд не зможе застосувати пом'якшувальну норму", - пояснив він.

Так, законопроєктом пропонується виключити ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, якою передбачено, що особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 "Самовільне залишення військової частини або місця служби", 408 "Дезертирство", може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулась до слідчого, прокурора, суду з клопотанням про намір повернутися до військової частини або до місця служби.

Також пропонується доповнити розділ ІІ Прикінцевих та перехідних положень КК новим п. 24, яким передбачити окремі підстави для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 407, 407, 407 цього Кодексу. 407, 408 цього Кодексу, та бажають повернутися на військову службу або вже повернулися на військову службу і несуть її.

Крім того, пропонується, зокрема, доповнити розділ ХІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України новим п. 20-10, яким врегулювати умови та порядок звільнення військовослужбовців Збройних сил України від кримінальної відповідальності за наявності підстав.

Документ передбачає, що дезертирам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. У разі ухвалення закону в цілому суди не зможуть застосовувати пом'якшувальні норми, які раніше дозволяли уникнути суворого покарання.

Мета законопроекту - підвищити дисципліну в армії та зменшити кількість випадків самовільного відходу з місця служби під час війни.

