В Україні розширять вікові межі мобілізації - що зміниться і кого призвуть першими

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію чоловіків віком понад 60 років, названо ключові деталі.

https://glavred.net/war/v-ukraine-rasshiryat-vozrastnye-ramki-mobilizacii-chto-izmenitsya-i-kogo-prizovut-pervymi-10672541.html Посилання скопійоване

В Україні розширять вікові межі мобілізації - кого призиватимуть першими / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як зміниться мобілізація з червня

Чому Міноборони не підтримало законопроєкт про мобілізацію 60+

Кого можуть мобілізувати після 60 років та на які спеціальності

З червня 2025 року в Україні можуть з’явитися нові можливості для військової служби чоловіків старшого віку. Парламент уже схвалив у першому читанні законопроєкт, який дозволяє українцям віком від 60 років добровільно укладати контракт зі Збройними силами строком до одного року. Це рішення відкриває шлях для тих, хто, попри вік, бажає долучитися до оборони держави, — за умови, що медична комісія визнає їх придатними до служби.

Главред з’ясував, як зміняться вікові межі для мобілізації в Україні.

відео дня

Як зміниться мобілізація з червня

4 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає можливість добровільної мобілізації громадян України віком понад 60 років. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідну ініціативу проголосували 297 парламентарів.

Ініціатором документа виступив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. У коментарі для LB він пояснив, що проєкт закону передбачає укладання спеціальних контрактів із добровольцями, які досягли віку, що не підлягає обов’язковій мобілізації.

Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

"Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ", – розповів Костенко.

За словами Костенка, передбачено двомісячний випробувальний термін. Після завершення річного контракту його можна буде продовжити ще на рік.

"На один рік (контракт. – Ред.). Два місяці випробовувальний термін. Потім можна ще на рік", – прокоментував депутат.

Що пропонує законопроєкт

Згідно з документом, під час воєнного стану громадяни віком від 60 років зможуть добровільно укладати контракт на службу за умови проходження військово-лікарської комісії та отримання згоди командира частини, повідомляє ТСН.

Загальні положення:

Законопроєкт стосується добровільної мобілізації громадян віком від 60 років під час воєнного стану.

Контракт можна укласти лише за наявності:

позитивного висновку військово-лікарської комісії (ВЛК);

письмової згоди командира військової частини.

Посади, доступні для 60+ - небойові посади у складі:

рядовому, сержантському або старшинському;

молодшому або старшому офіцерському — лише якщо кандидат звільнився зі служби після 1 січня 2015 року.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Особливості контракту:

Строк дії — 1 рік із можливістю повторного укладання.

Випробувальний термін — 2 місяці. Якщо не пройдено — контракт анулюється.

Для офіцерів 60+ кандидатура має бути узгоджена з Генеральним штабом ЗСУ.

Контракт не передбачає спеціальних фінансових надбавок, як у контрактах для вікової групи 18–24 роки.

Чому Міноборони не підтримало законопроєкт

Попри те, що Роман Костенко заявляв про участь Міністерства оборони в розробці законопроєкту, саме Міноборони висловило низку критичних зауважень, які фактично свідчать про непідтримку документа в нинішній редакції. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У своєму офіційному висновку Міноборони прямо зазначає — "не підтримується".

Зокрема, в міністерстві зауважили, що хоча автори ініціативи вважають доцільним залучення громадян віком 60+ до небойових посад, де потрібні досвід і знання, але не значне фізичне навантаження, сама ідея призову таких осіб під час воєнного стану — неприйнятна.

Міноборони наголошує, що залучення осіб віком 60+ на службу, навіть із забороною їх участі в бойових діях (окрім самооборони чи захисту інших), суперечить чинним нормам.

На сьогодні граничний вік для військової служби становить:

до 60 років для рядового, сержантського та офіцерського складу;

до 65 років — для вищого офіцерського складу.

/ Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Таким чином, законопроєкт:

не узгоджується із чинним законодавством про військову та державну службу;

може створити нерівність та дискримінацію, бо надає особливі умови лише окремій категорії громадян;

не забезпечує рівного доступу до реалізації прав і свобод.

Також у Міноборони звертають увагу на непрактичність передбаченої норми про погодження кандидатів виключно Генштабом ЗСУ. Такий підхід:

виходить за межі його повноважень;

покладає на Генштаб нетипові обов’язки;

ускладнює управлінську та кадрову роботу.

Кого можуть мобілізувати після 60 років

Масовий вступ чоловіків віком від 60 років на військову службу за контрактом не передбачений — ця можливість буде доступна лише для окремих спеціалістів із унікальними навичками. Про це заявив народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканалу Еспресо.

Він пояснив, що під час обговорення на засіданні Комітету представники Міноборони та Генштабу підтримали ідею законопроєкту щодо добровільної служби для чоловіків 60+ і погодилися з його ухваленням у першому читанні.

За словами депутата, до другого читання в документ буде внесено запобіжні механізми, щоб врахувати побоювання військових.

Федір Веніславський / Фото: Вікіпедія

"Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища", - зазначив Веніславський.

Народний депутат України зазначив, що через потенційно велику кількість охочих чоловіків віком 60+, під час засідання Комітету було досягнуто узгодженого рішення, що у законі обов’язково передбачать запобіжники, які обмежать коло осіб, що зможуть укладати контракт.

Федір Веніславський наголосив, що мова йде передусім про унікальних спеціалістів, яких в Україні можна буквально перерахувати на пальцях, але які є критично важливими для зміцнення оборони.

Він додав, що це не буде масове залучення. До служби братимуть лише тих, хто пройде медкомісію, відповідатиме вимогам військового керівництва та буде необхідний оборонному сектору. Контракт не зможе укласти будь-хто — рішення прийматимуть на найвищому рівні, щоб уникнути зловживань.

На які спеціальності можуть мобілізувати після 60 років

Громадяни України віком понад 60 років зможуть за власним бажанням укладати контракт на службу в Збройних силах, але виключно на небойові посади. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, дедалі більше людей старшого віку звертаються до командирів із проханням долучитися до ЗСУ. Це й стало основою для створення відповідного законопроєкту.

Федієнко пояснив, що такі добровольці зможуть служити лише за наявності висновку ВЛК про придатність і за потреби у конкретному підрозділі.

"Це не про передову. Це — про тил. Про економістів, фінансистів, діловодів, зв’язківців, кухарів, водіїв — спеціалістів, яких потребують наші війська. Їхня робота критично важлива в армії так само, як і в цивільному житті", — наголосив депутат.

/ Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Він також зауважив, що у деяких військових частинах не вистачає спеціалістів для виконання тилових завдань — оформлення документів на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби, проведення тендерів. Саме таких досвідчених фахівців і планують залучати.

За словами Федієнка, командири, комбриги та комбати неодноразово зверталися до нього з ініціативами щодо охочих служити громадян 60+. Йдеться не про бойові ролі, а про зв’язківців, кухарів, юристів, діловодів — тих, хто готовий допомагати і бути корисним.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред