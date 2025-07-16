Українці старше 60 років тепер можуть служити в ЗСУ: Рада ухвалила закон

Українці 60+ тепер можуть потрапити до лав ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

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Верховна Рада 16 липня ухвалила три закони

Українці віком 60+ можуть добровільно підписувати контракт на службу

Інструкторм у військових вишах отримуватимуть доплати

У середу, 16 липня, Верховна Рада України ухвалила важливі зміни до законодавства, спрямовані на підсилення обороноздатності держави. Парламент підтримав одразу три ініціативи, які стосуються військової служби, підрозділів СБУ та забезпечення військових інструкторів. Про це повідомив народний депутат України Роман Костенко у Facebook.

Одним із ключових рішень стало ухвалення закону №13229, який дозволяє особам віком понад 60 років добровільно підписувати контракт на проходження військової служби. Закон вносить зміни до чинного законодавства про військовий обов’язок і військову службу, зокрема, у частині, що стосується граничного віку перебування на службі.

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"Закон надає особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби. Це - можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає - лише вмотивовані, професійні добровольці", - пояснив Костенко.

Також парламентарі ухвалили законопроєкт №13353, який офіційно закріплює назву Центру спеціальних операцій "А" (Альфа) Служби безпеки України та встановлює його чисельність на рівні 10 000 осіб. Законопроєкт передбачає забезпечення оперативної спроможності цього підрозділу не лише у воєнний час, а й у період між війнами.

"Це - про стратегічну сталість і підтримку тих, хто щодня знищує ворога на землі, у повітрі та на воді", - зазначив нардеп.

Крім того, Верховна Рада підтримала законопроєкт №13320, який передбачає доплати для інструкторів у вищих військових навчальних закладах. До цього моменту вони не отримували доплат, на відміну від інструкторів у навчальних центрах.

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"Серед них - ветерани й поранені, які залишають службу через низьке забезпечення. Цей закон дає їм стимул залишатися й готувати майбутній офіцерський корпус", - додав нардеп.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в ЗСУ - новини України

Як повідомляв Главред, Росія цілеспрямовано атакує українські ТЦК, намагаючись зірвати мобілізацію. Проте речник Сухопутних військ Віталій Саранцев заявив, що мобілізація в Україні триватиме попри удари.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заперечив чутки про мобілізацію жінок з вересня. Він наголосив, що жодних таких планів немає, а подібні повідомлення є російською дезінформацією.

Крім цього, Верховна Рада 15 липня продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада 2025 року. Рішення підтримали 320 депутатів.

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Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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